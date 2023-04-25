Несколько белорусских теннисистов подписали «декларацию о нейтральности» для участия в Уимблдоне 1 25.04.2023, 22:51

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Это было условием для участия в турнире в этом году.

Несколько россиян и белорусов подписали «декларацию о нейтральности». Это было условием для участия в Уимблдоне в этом году, сообщает Reuters.

Фамилии теннисистов пока не разглашаются.

«Я не буду делиться подробностями о том, кто это уже сделал, но ряд игроков подписали документ. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — сказала исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон.

Для допуска на Уимблдон в нынешнем сезоне белорусские и российские теннисисты должны подписать «декларацию о нейтральности», в которой обязуются, в частности, не делать заявлений в поддержку войны в Украине.

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации в Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК. Однако теннисисты из этих стран получили возможность участвовать в международных соревнованиях, за исключением Уимблдонского турнира. В 2022 году его организаторы решили не допускать представителей России и Беларуси к участию в соревновании. В результате Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) сняли с турнира рейтинговые очки.

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