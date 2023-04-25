Урал охвачен пожарами 25.04.2023, 23:17

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Пылают семь крупных очагов, поселки выгорают целыми улицами.

В России стартовал уже традиционный пожарный сезон. Семь крупных очагов зафиксированы в Свердловской области, что на Урале. Огонь уничтожает целые поселки.

Пожары начались еще в выходные, однако только 25 апреля о них заговорили полноценно российские СМИ, передает «Диалог».

Самая сложная ситуация наблюдается в поселке Сосьва. Там выгорели уже не менее 50 зданий, включая школу и местную тюрьму-лечебницу. Из последней были эвакуированы около 240 заключенных, больных туберкулезом и ВИЧ. Их толпой выводили к эвакуационной технике через село под надзором небольшого количества охранников.

В поселок экстренно пригнали пожарный поезд и вертолеты для тушения огня. Однако, отмечают местные жители, от села уже почти ничего не осталось. Сильный ветер мешает справиться с пожаром.

«У нас весь район горит… Тут и своими силами тушим, и пожарные части — не справляемся. Все сарайки, все, что было, — все выгорело…. Наш дом посерединке, балконы загорелись, крыша горит… У нас в квартире все окна повыбивало от огня», - рассказал журналистам очевидец.

Местные жители начали разбирать деревянные заборы, чтобы по ним огонь не шел дальше. Однако локализовать пожар не удается. К тому же, пожарных катастрофически не хватает для ликвидации такого масштабного бедствия.

Въезд в Сосьву и выезд из нее сейчас закрыт из-за сильного задымления.

Известно, что, помимо Сосьвы, огнем объяты также Таежное, Карпинск, Первоуральское, Висим, Байкалово и Первомайское. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Показательно, что Кремль никак не реагирует на творящуюся на Урале катастрофу, которая повторяется каждый год. Вместо того, чтобы создать современную противопожарную систему в стране, власти РФ тратят космические средства на захватническую войну и убийства мирных украинцев.

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