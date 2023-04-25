В Конгресс США внесли проект резолюции «Победа Украины» 25.04.2023, 23:42

Победой Украины должен считаться возврат под контроль Киева всей территории страны.

В Палату представителей Конгресса США внесен двухпартийный проект резолюции под названием «Победа Украины». Об этом сообщает «Голос Америки».

В проекте резолюции «Победа Украины» заявлено, что победой Украины должен считаться возврат под контроль Киева всей территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

«Политика США заключается в том, чтобы Украина одержала победу над вторжением и восстановила международно признанные границы с 1991 года», – утверждается в проекте.

В нем также зафиксировано, что «мир, который принесет победа Украины, должен быть обеспечен интеграцией Украины в НАТО и другие евроатлантические институты», и что США «должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Российская Федерация выплатит Украине репарации, а мировое сообщество будет помогать отстроить Украину».

Резолюция требует, чтобы руководители РФ были «привлечены к ответственности за эту захватническую войну» и восстановлена справедливость «в отношении жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения».

Авторами проекта стали глава Хельсинкской комиссии Конгресса республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.

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