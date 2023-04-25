Мадридский «Реал» впервые в ХХI веке пропустил 4 гола в чемпионате Испании от одного игрока 25.04.2023, 23:56

Покер оформил нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос.

«Жирона» дома обыграла мадридский «Реал» со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев все мячи забил аргентинский нападающий Валентин Кастельянос (12, 24, 46, 62-я минуты). У гостей голы на счету Винисиуса Жуниора (34) и Лукаса Васкеса (85).

Кастельянос стал первым игроком в XXI веке, забившим четыре гола в матче чемпионата Испании с «Реалом». В Лиге чемпионов это удавалось поляку Роберту Левандовски в 2013 году в матче за дортмундскую «Боруссию».

При этом в Ла Лиге игрокам не удавалось забивать более двух мячей в ворота «Реала» с 2020 года, когда хет-трик оформил Карлос Солер.

«Реал» не может обыграть «Жирону» на протяжении трех игр, последние две из которых прошли в Мадриде. «Жирона» имеет лучший процент побед в матчах против «Реала» в истории Ла Лиги (50% — три победы, ничья и два поражения). Также клуб является рекордсменом по среднему количеству голов в ворота «Реала» — 2,16.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. «Жирона» занимает девятую строчку.

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