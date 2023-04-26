Международный уголовный суд и Европол заключили соглашение об усилении сотрудничества 26.04.2023, 2:32

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Международный уголовный суд и Европейское полицейское агентство заключили рабочее соглашение по усилению сотрудничества.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте МУС.

«25 апреля 2023 года президент Международного уголовного суда (МУС) Петр Гофманский и Кэтрин Де Болль, исполнительный директор Европейского полицейского агентства (Европола) подписали рабочее соглашение в штаб-квартире Европола в Гааге», – говорится в сообщении.

Соглашение обеспечивает правовую основу для установления отношений сотрудничества между МУС и Европолом с целью усиления сотрудничества между двумя учреждениями и поощрения обмена информацией, знаниями, опытом и экспертизой.

Согласно этой договоренности, сотрудничество может включать обмен специальными знаниями, сбор доказательств, отчеты об общей ситуации, результаты стратегического анализа, информацию о процедурах уголовных расследований, информацию о методах предотвращения преступлений, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.

МУС является первым постоянным международным уголовным судом, основанным на договорных началах, призванным способствовать прекращению безнаказанности лиц, совершивших тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества, а именно: военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии.

Европол – агентство Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству. Она служит центром сотрудничества правоохранительных органов, аналитической экспертизы и криминальной разведки в Европе.

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