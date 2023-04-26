ВСУ атакуют оккупантов с использованием современных САУ возле Марьинки и Авдеевки 26.04.2023, 3:44

Видеофакт.

Украинские военнослужащие сдерживают оккупантов возле Марьинки и Авдеевки в Донецкой области, используя при этом современные САУ.

Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

«Враг делает попытки вытеснить Силы обороны на Угледарском, Марьинском и Авдеевском направлениях, но ему это не удается», - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне производят ротацию, совершают авианалеты.

«Силы обороны бьют врага с использованием современных артиллерийских систем 155 мм калибра, делают это качественно, точно и сохраняют преимущество на отдельных участках фронта», - добавил Тарнавский.

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