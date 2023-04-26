Под Херсоном становится «жарче» 26.04.2023, 8:06

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ВСУ могли создать плацдарм на левом берегу Днепра.

Появились новые свидетельства того, что ВСУ преодолели Днепр и закрепились на его левом берегу. Некоторые эксперты даже говорят о создании ВСУ плацдарма для дальнейшего контрнаступленя.

Уже в шести населенных пунктах Херсонской области начались нервные движения российских оккупантов, передает «Диалог».

Информацию о том, что ВСУ прорвались к Дачам в районе Антоновского моста уже подтверждают Z-каналы. Есть первые кадры активности Сил обороны Украины на этом участке фронта. Россиян, предположительно, утратили контроль над прибрежной территорией и отошли на вторую линию обороны.

Особенно тревожно из-за происходящих событий стало российскому контингенту в Олешках. «На нервах» также россияне в Песчановке, Подлесном, Кардашинке, Голой Пристани, а также Старой Збурьевке, которые близки к Днепру.

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