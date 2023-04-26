Сейм Литвы узаконил выдворение нелегалов обратно в Беларусь 26.04.2023, 8:09

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фото: delfi

Инициатором поправок стало Министерство внутренних дел страны.

Поправки в закон о государственной границе и ее охране позволят литовским пограничникам выдворять из страны нелегальных мигрантов, обнаруженных в приграничной полосе — до пяти километров от государственной границы. Закон поддержали 86 депутатов Сейма Литвы, 8 были против, еще 20 воздержались — сообщает портал Delfi.lt.

Инициатором поправок стало Министерство внутренних дел страны. В новой редакции закона прописана правовая основа для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу во время чрезвычайных ситуаций или положений. Также в документе оговорена возможность временно ограничивать передвижение иностранцев через определенные пограничные пункты пропуска. Иностранцы сохранят возможность просить убежища независимо от того, легально они оказались в Литве или нет. Но сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) смогут задержать просителя убежища.

Еще на стадии обсуждения законопроект вызвал разногласия в Литве и за ее пределами. В частности, директор по Европе международной неправительственной организации Amnesty International Нилс Муйжниекс заявил, что документ законодательно закрепляет незаконную практику насильственного возвращения беженцев и мигрантов туда, где им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения. По мнению Муйжниекса, принятием этого закона литовское правительство попирает права таких людей и международные обязательства самой Литвы.

После обсуждений в Сейме, где разногласия возникли даже в рядах правящей коалиции, литовские законодатели пришли к компромиссу. Согласно ему, литовские пограничники получат свои особые права по выдворению нелегальных мигрантов лишь в 5-километровой приграничной полосе. Кроме того, законопроект снабдили определенными «предохранителями», которые ограничивают такие полномочия. Например, въезд мигрантов в страну можно будет запретить лишь после официального решения правительства.

Также в законе предусмотрены исключения для уязвимых категорий мигрантов, которые спасаются от войны, преследований или стремятся въехать в Литву в гуманитарных целях. Их по-прежнему должны будут допускать в Литву. Кроме того, в законе прописано, что даже тем из мигрантов, которые не будут иметь права на въезд, при необходимости должна будет оказываться медицинская или другая гуманитарная помощь.

Мигрантов выдворяют с территории Литвы с начала миграционного кризиса в 2021 году. За это время обратно в Беларусь были вытеснены более 20 тысяч человек. Однако это делалось на основе приказа министра внутренних дел, а потом по распоряжению правительства.

Теперь, если президент Литвы подпишет документ, он получит статус закона и начнет действовать с 3 мая.

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