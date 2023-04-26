В ЮАР опровергли планы по выходу из Международного уголовного суда 4 26.04.2023, 8:21

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Вчерашнее резонансное заявление было сделано по ошибке.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), вопреки слова президента страны Сирила Рамафосы. Об этом сообщили в офисе главы государства и подчеркнули, что вчерашнее резонансное заявление он сделал по ошибке, передает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

«Президент хотел бы уточнить, что Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут», — говорится в новом заявлении администрации Рамафосы.

Там добавили, что ЮАР «будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права», и объяснили, что президент по ошибке подтвердил позицию правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК).

Напомним, 25 апреля Рамафоса заявил, что АНК приняла решение о выходе страны из МУС «в основном» из-за того, что суд «несправедливо относится к некоторым странам». В то же время он подчеркнул, что ЮАР стремится придерживаться нейтралитета, чтобы «сыграть роль в содействии прекращению конфликта» между Россией и Украиной.

По словам президента, решение было принято АНК на заседании, которое состоялось в прошедшие выходные. При этом генеральный секретарь партии Фикиле Мбалуа ранее заявлял, что «Путин может приехать в страну в любое время». По словам политика, «этот МУС служит интересам не всех, а немногих».

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