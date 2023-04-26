«Потратил 2 тысячи долларов — было весело» 26.04.2023, 8:27

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иллюстративное фото: celen

Белорус рассказал о трансплантации волос в Турции.

Услуга по трансплантации волос ежегодно приносит Турции миллионы долларов. Только в прошлом году иностранцы потратили на эту процедуру около $2 млрд. Myfin узнал, сколько стоит такая операция в Турции и других странах, а также поговорил с белорусом, который недавно прошел через опыт пересадки волос.

От чего зависит цена пересадки волос?

В первую очередь – от метода трансплантации. В основном применяют два: лоскутный FUT и бесшовный FUE.

Первый – дешевле, но предполагает операцию: у пациента удаляют лоскут кожи, обычно с затылка, где растет достаточно фолликулов, и пересаживают их на новое место. После такой пересадки обычно остается специфический шрам в донорской зоне и восстановление занимает больше времени.

Второй метод не требует операции: фолликулы изымают из донорской зоны с помощью специального инструмента. Организм восстанавливается быстрее, шрама не остается. И хоть бесшовный метод стоит дороже, сейчас его проводят даже чаще, чем FUT.

На цену влияет и количество графтов – это группа из нескольких фолликулов. Чем больше графтов, тем дороже операция. Это же касается места трансплантации: если волосы пересаживать не на голове, а, скажем, на бровях или ресницах, стоимость будет совсем другой.

Почему для пересадки волос едут в Турцию?

Для стран СНГ такие трансплантации все еще в диковинку, а вот в Турции эта сфера развивается уже 30 лет. В одном только Стамбуле работает больше 500 клиник по пересадке волос, а по всей стране – более тысячи. При этом цены сохраняются довольно демократичными: в среднем операция стоит 2-3 тысячи евро. Часто в эту сумму входит не только трансплантация, но и проживание в отеле, трансфер от аэропорта до клиники, нужные анализы и медикаменты.

Как результат – огромный спрос на услугу. В 2022 году иностранцы потратили на трансплантацию волос 2 миллиарда долларов, сообщает турецкий журнал Daily Sabah. «Если мы предположим, что пациенты потратили на трансплантацию в среднем 2 тысячи долларов, мы можем утверждать, что в 2022 году около миллиона человек приехало в Турцию для пересадки волос», – приводит издание цитату турецкой ассоциации медицинского туризма.

– Сразу было понятно, что нужно выбирать Турцию: самая низкая стоимость за хороший результат, – говорит Дмитрий Геранин, которому в феврале провели операцию в одной из турецких клиник.

– Промониторил клиники, посмотрел отзывы в YouTube и нашел, на мой взгляд, оптимальный вариант. Процедура прошла отлично: очень внимательное отношение персонала, качественная анестезия.

Часто во время пересадки я даже засыпал на операционной кушетке. Было весело, в общем.

Половину графтов пересадили методом FUE, половину – DHI: первый использовали для части головы, которую нужно было полностью засадить новыми волосами, а для загущения подошел DHI. Результат будет понятен только через год, когда волосы на пересаженных участках придут в максимальную стадию силы и густоты.

– Пока что раз в месяц отправляю в клинику фото волос, а врачи говорят, что нужно еще сделать, чтобы было хорошо. Вот недавно сделал процедуру плазмотерапии, чтобы помочь коже головы с регенерацией. Больно, но результат заметен.

За пересадку 4 тысяч графтов Дмитрий заплатил 2 тысячи евро. В эту сумму вошла не только цена операции, но и две ночи в отеле, медикаменты и трансфер от аэропорта и обратно. Билеты в Турцию и обратно он покупал отдельно.

– Среднюю цену определить сложно. Все зависит от количества графтов, технологии и бренда клиники. Разброс по ценам ощутимый: где-то просят 2 тысячи евро, а где-то – 11 тысяч.

В Турции пересадка волос часто оплачивается пакетно, а не из расчета стоимости одного графта, как в СНГ или США. Например, еще в одной стамбульской клинике трансплантация до 4000 графтов обойдется в 2300 евро (7417 BYN). В цену входит все те же трансфер, проживание в отеле и необходимые анализы.

Сколько стоит пересадка волос в разных странах

Для сравнения возьмем Беларусь, Россию, Польшу, Грузию и США. Посмотрим, сколько мы отдадим за пересадку тех же 4 тысяч графтов. Нас будет интересовать метод FUE – в прайсах он встречается чаще всего.

Беларусь

В Беларуси пересадку волос делают только в нескольких столичных клиниках. Например, в одной из них за пересадку одного графта просят 3,75 рубля и обещают восстановление за 2-3 недели. То есть операция без учета первичной консультации будет стоить 14800 рублей.

В другой клинике стоимость уже гораздо выше – 5 рублей за графт, то есть 20000 BYN за процедуру. В эту цену не будет входить очная консультация за 49 рублей (15 евро).

В третьей клинике пересадка волос тем же бесшовным методом стоит 4 рубля за графт. Причем цена действует, только если вы пересаживаете больше 1000 графтов, за меньшее количество цена больше. Это не наш случай: смело умножаем на нужные нам 4000 графтов и получаем цену в 16000 рублей.

Россия

Цены на трансплантацию волос в России различаются в зависимости от регионов. Но возьмем для понимания клиники Москвы и Питера.

В одной из клиник Питера (пересадками здесь занимаются с 1996 года, как сообщает сайт) стоимость одного графта достигает 120 рублей (4,3 BYN). Но цены уменьшаются в зависимости от количества графтов: чем их больше, тем меньше нужно будет платить. Например, если мы будем пересаживать 4000 графтов, бесшовная трансплантация обойдется в 280000 тысяч рублей, или 10085 BYN из расчета 70 рублей (2,5 BYN) за графт.

В другой клинике первичные консультации платные и зависят от категории врача: оплата такого приема стоит от 1500 до 5000 рублей (54–180 рублей). Цена на трансплантацию формируется в зависимости от типа процедуры, а не количества волос. В Москве расширенная консультация врача-трихолога стоит в среднем 3500 рублей. А вот сама пересадка волос на порядок дороже, чем в Питере, – около 130 рублей за графт.

Грузия

Стоимость операции бесшовным методом начинается от 1500 долларов. В среднем во всех клиниках одна цена – по 2 доллара за графт, то есть операция будет стоить 8 тысяч долларов, или 23536 BYN. Отличаться будет только количество дополнительных услуг. В Грузии, как и в Турции, в стоимость операции часто включаются дополнительные сервисные услуги: проживание в гостинице, трансфер и даже экскурсия по Тбилиси (по желанию пациента). В некоторых клиниках этот перечень расширен: туда же входит консультация с врачом, необходимые анализы и плазмотерапия после процедуры.

Польша

Стоимость одного графта в Европе стартует с двух евро и может достигать 6-7 евро. Польша – не исключение. В одной из варшавских клиник стоимость пересадки по методу FUE будет составлять около 8 тысяч евро (25800 BYN) из расчета 2 евро за графт. При пересадке более 3 тысяч графтов цена за штуку снижается до 1,5 евро. В стоимость, кстати, входит не только сама трансплантация, но и плазмотерапия после нее.

Еще в одной краковской клинике отдельно оплачивается консультация трихолога: 54евро за очную консультацию, 43 евро – за онлайн-формат. Минимальная стоимость графта – 2 евро, трансплантации — 1630 евро.

США

Средняя стоимость одного графта в США составляет примерно 5,44 доллара, но если углубиться в сайты клиник, обнаружится, что один графт может стоить 7-10 долларов, а пять – это достаточно редкая цена. Даже при самых скромных подсчетах операция будет стоить 20 тысяч долларов (58842 BYN).

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