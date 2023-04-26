Путин лишит Лукашенко любимой игрушки 26.04.2023, 8:32

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Эксперты обсудили размещение ядерного оружия в Беларуси.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что сейчас угрозы наступления из Беларуси не существует. Он считает, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки своих мобилизованных и как полигон, а также для политического давления на страны Запада. «Белсат» обсудил эти вопросы с экспертами.

Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина» рассказал, что сейчас Беларусь используется Россией как плацдарм для подготовки мобилизованных и для политического давления на страны Запада. Угрозы нового вторжения российских войск с территории Беларуси не существует, считает он. Глава разведки Украины также считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие.

Украинский военный эксперт Иван Ступак разделяет такую точку зрения. Более того, он считает что в Беларусь ядерное оружие вряд ли доставят. Эксперт вообще ставит под сомнение размещение стратегического ядерного оружия в Беларуси, о чем ранее заявлял Лукашенко.

«На самом деле, для этого оружия необходима огромная инфраструктура, глубокие шахты, командные пункты. Известно, что это не создается за месяц или два, нужна очень основательная подготовка», – сказал Иван Ступак «Белсату».

А вот тактическое ядерное оружие в Беларусь Россия может привезти, говорит эксперт. По словам собеседника «Белсата», россияне могут поставить «Искандеры», а ядерные заряды хранить отдельно. Если их вместе будут скомпоновывать, то это будет сигналом вероятного применения ядерного оружия. Но на практике, эти ядерные «Искандеры» стояли на вооружении у Российской Федерации и раньше. Их передвинули сейчас на 500 км ближе к странам Запада.

«Тактическое ядерное оружие – это элемент устрашения Запада. Я не думаю, что может возникнуть вопрос о применении ядерного оружия. Это более импульсивная мера, чтобы запугать страны Европы. Ведь если бы это делалось для применения этого оружия, то тогда делали бы тайно, чтобы никто не знал об этом. Также следует помнить о позиции Китая, который неоднократно и напрямую говорил о том, что ему не нравится перемещение ядерного оружия, призвал соблюдать договор о его нераспространении», – говорит Иван Ступак.

Специалист по национальной безопасности, политолог Александр Казак также высказал мнение, что Россия не будет каким-то образом сейчас использовать ядерное оружие. Он полагает, что заявление президента России Владимира Путина о размещении тактических зарядов в Беларуси является элементом запугивания.

«По крайней мере на сегодняшний день мы не замечали каких-то серьезных подготовительных мер к размещению, или возможному использованию ядерного оружия. Скорее всего, это театральный подход», – говорит Александр Казак.

По словам эксперта, Беларусь играет довольно большую роль в так называемой стратегии безопасности России. Также Беларусь является соагрессором в войне, так как предоставляет свои территории, поддерживает российских преступников. Россия пытается использовать территорию нашей страны в своих интересах. Размещение здесь российского ядерного оружия может быть элементом ответа на вхождение Финляндии в НАТО. Но даже какого-то стратегического смысла в случае потенциального использования этого ядерного оружия с территории Беларуси нет, считает военный эксперт.

«Тактическое ядерное оружие фактически можно запустить даже из артиллерийской установки, с платформы поезда, или даже машин. Кроме того, масштабы взрыва и загрязнения – значительно меньше. Поэтому нет смысла что-то готовить глобальное. Конечно, оно требует определенной подготовки и инфраструктуры, но это все также видно внешним наблюдателям. Для тактического ядерного оружия нет нужды в большой площадке. Условно, в течение нескольких часов из Смоленска можно перевезти тактическое ядерное оружие и запустить его из-под Минска. Но в целом это меняет ситуацию всего не несколько минут. А эти минуты вовсе не будут судьбоносными», – считает Александр Казак.

Эксперты также сходятся во мнении, что ядерным оружием не будет распоряжаться белорусская сторона: Россия не позволит Лукашенко принимать решения в вопросе использования ядерного оружия.

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