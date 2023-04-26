В Крыму паника и обвал рынка недвижимости 1 26.04.2023, 8:35

5,550

У оккупантов сложилась патовая ситуация.

Россияне боятся наступления грядущего наступления ВСУ - пропагандисты и жены офицеров уже начали паниковать, политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В интервью «Главреду» он отметил, что судя по телеграм-каналам пропагандистов и по тому, насколько истерично они хотят временного перемирия, складывается впечатление, что они боятся.

«Кстати, по моим личным источникам, в Крыму паника и обвал рынка недвижимости, потому что именно жены российских офицеров, которые, вероятно, что-то знают о состоянии их армии, массово выставляют квартиры на продажу. Это не может не радовать, но не будем впадать в эйфорию и переоценивать это», - заявил эксперт.

Дикий отметил, что у оккупантов сложилась патовая ситуация - с одной стороны у них будут ВСУ, а с другой - заградотряды «кадыровцев».

«Похоже, что русские действительно сильно боятся нашего наступления, но в любом случае у них будет приказ стоять насмерть. И что перевесит, этот приказ плюс кадыровцы с пулеметами за спиной - неизвестно, ибо практика заградительных отрядов у них во время этой войны четко проявилась», - подытожил Дикий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».