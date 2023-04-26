«Во время своего законного отдыха мы стояли с директором на зарядке» 26.04.2023, 8:48

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Четыре истории от белорусов про конфликты с начальником.

Удивительная несправедливость: тот, кого не всегда выбираешь, на время становится одним из самых влиятельных людей в твоей жизни. Его величество начальник — если отношения с ним не складываются, работа рискует превратиться в филиал ада на земле. Увольнение — единственный выход? Onliner записал несколько показательных историй и рассказываем, как выйти из них победителем. А разбираться в корпоративных драмах помогает психолог и HR-консультант Мила Илагина.

История первая. «Директор знал, сколько раз за день ты ходишь в туалет»

Елена описывает своего экс-начальника как человека с очень креативными идеями. Возможно, он искренне верит в то, что заботится о людях, но методы выбирает странные.

— Сразу после учебы я устроилась работать инженером по охране труда в организацию, которая занимается изготовлением мебели. Там директор по-настоящему чудил. Он был помешан на идее ЗОЖа и продвигал ее в массы.

За день у нас было три перерыва. Первый из них длился 15 минут, и в это время вместо своего законного отдыха мы стояли с директором на зарядке — махали ногами и руками. Времени на то, чтобы попить чай или кофе, уже не оставалось. Пить за рабочим столом было запрещено.

Не хочешь заниматься — минус премия. Я не против ЗОЖа, но зачем его так навязывать?

Курить можно было только в три своих мини-перерыва, в остальное время — нельзя. Все двери по карточкам, даже в туалет. Директор знал, сколько раз за день ты туда сходишь.

Ну и сама суть конфликта. Это был опенспейс, где сидели 100 человек. Заходит ко мне директор и говорит: «Подготовьте полный перечень СИЗ для работников». Я разработала, напечатала на чистых листах и передала ему. Через полчаса он вылетел из своего кабинета и начал орать на меня трехэтажным матом из-за того, что я перевожу его материальные ресурсы, ведь печатать надо было на черновике!

На следующий день я привезла ему блок бумаги и заявление на увольнение. И думаю, что я не одна такая. Как ни гляну на сайтах вакансий, там вечно ищут в компанию инженера по охране труда. Слышала, что он придумал еще и хореографию после работы — в обязательном порядке.

История вторая. «Вместо того чтобы признать ошибку, она начинала яростно вопить»

В компании, где работала Наталья, практиковались вроде как неформальные отношения между руководителями и подчиненными. Но даже в такой атмосфере могут взойти ростки деспотии и самодурства, убеждена белоруска.

— На всех собраниях нашего подразделения всегда была скрытая агрессия, преуменьшение твоей значимости как специалиста. Если ты что-то делаешь хорошо, то это норма, так должно быть. Но стоило хоть где-то допустить ошибку, даже незначительную — и на тебя спускали всех собак.

За небольшой «косяк» тебе прилетало огромное письмо от начальницы. Я все время не понимала: зачем? Зачем тратить столько времени на написание этих писем, если все быстро было исправлено мной?

Свои ошибки она никогда не признавала. Любила раздавать задачи, которые, как потом оказывалось, были даны ей неверно. И вместо того чтобы это признать, она начинала яростно вопить: «Ты что, не могла сама догадаться, что так делать не нужно?» Когда я пыталась возразить, в ответ слышала, что ничего не понимаю в своей работе.

Орать на подчиненного — это было в порядке вещей. Однажды она перепутала поставщиков, которые должны были приехать поздравлять нас с Новым годом. Кричала на весь опенспейс: «Он же дебил, сроки не соблюдает, зачем приезжает вообще?» Я с улыбкой на лице сказала: «Ты нормальная, это же другой поставщик…» Напомню, у нас в компании практиковалось общение на «ты».

И тут вижу, как ее лицо мгновенно покрывается пятнами, появляется звериный оскал, и она кричит на весь кабинет: «Закрой свой рот, как ты смеешь мне такое говорить!» Она моментально постарела лет на 40, по лицу поползли морщины, в глазах набухли вены… Коллеги потом рассказывали, что она не стеснялась в выражениях в мой адрес. Работать дальше вместе мы не смогли. Через месяц я точно решила, что ухожу, о чем ни жалею ни минуты.

История третья. «Директор ничего не объяснял, а только спрашивал»

Елена столкнулась с начальником, который не терпит лишних разговоров, даже если это касается рабочих задач. Иногда приходилось проявлять чудеса интуиции, чтобы не разозлить босса.

— Я работала в компании, где в офисе с директором были мы одни. Заказы принимали онлайн, клиенты не заходили. Бо́льшую часть времени мы с директором находились тет-а-тет.

Самое сложное было в том, что мой начальник ничего не объяснял, а сразу спрашивал. Дал каталог с продукцией, сказал: учи. А что конкретно? Учи все наизусть. На следующий день спрашивает такие нюансы, о которых в каталоге точно не написано…

Обстановка была напряженной. Я боялась лишний раз что-то спросить, потому что почти наверняка услышу: «А что ты мне дурные вопросы задаешь?» Просто находиться в офисе для меня было стрессом.

А дальше получилась любопытная ситуация. Как-то заехал к нам в офис курьер — он каждый день забирал заказы на доставку. Парень сказал, что завтра у него экзамен в универе, поэтому он приедет позже. Я спросила у него: «Где учишься?» — просто для поддержания разговора. Зря. Потом меня еще полчаса отчитывали: как я смею на работе обсуждать нерабочие вопросы.

В один из дней мой начальник пришел в плохом настроении, открыл дверь с ноги и начал орать трехэтажным матом. Я стукнула ладонью по столу и сказала, что с людьми разговаривать так нельзя! На что он ответил: «Ты уволена». Я вздохнула с облегчением и ушла домой в то солнечное утро…

История четвертая. «Тебя грузят и не дают возразить»

Михаил очень устал от своего начальника, но, в отличие от предыдущих героев, «спастись бегством» он не может. Говорит, что город маленький, работу по специальности найти не так просто, дома жена и дети, поэтому приходится терпеть.

— У моего начальника главная цель в жизни — перебороть и сломать броню своих же сотрудников, перебить и задавить любые возражения. Все это сочетается с полным хаосом в постановке задач, поэтому угодить ему сложно.

Во время обсуждения он делает много отступлений — совсем не в тему, постоянно перескакивает с одного на другое. Вот его послушаешь — и реально не понимаешь, что он от тебя хочет. Если задаешь конкретные вопросы, получаешь какой-то длинный расплывчатый ответ, и от количества слов становится еще хуже. Чтобы вы понимали: у него очень быстрая речь, без пауз. Тебя просто грузят и не дают возразить.

В итоге делается куча ненужной работы. Иногда мы предлагаем по десять вариантов, но не подходит ни один — нужно все переделывать.

Что еще напрягает: начальник заставляет все делать «по-своему». Были ситуации, когда человеку удобнее делать иначе, но он говорит: «Надо делать так». Хотя результат будет одинаковый. Часто уходит от ответа, может сказать «Да ты что!» и сделать вид, что занят другой работой и не слышит. Любит отказываться от своих слов. Если результат получился не таким, как он ожидал, выкручивает все так, что его недопоняли и он вообще другое имел в виду.

Были случаи, когда шеф доводил людей до состояния трясущихся рук и красного лица, некоторые из-за него даже уволились. Меня лично он считает самым гадким в отделе, слишком «твердолобым» из-за того, что я не готов делать коллегам гадости. В последнее время я с ним практически не общаюсь: построил свою работу так, что стараюсь узнавать про задачи через других людей.

Какие еще начальники пьют кровь подчиненных и не дают эффективно делать свою работу? Психолог Мила Илагина описывает несколько любопытных типажей. Если вы босс, тоже почитайте внимательно — возможно, узнаете себя.

«Бедный родственник»

— Такие лезут, фигурально выражаясь, в тапки, набиваясь в друзья. После этого начинают жаловаться на жизнь и решать свои личные вопросы прямо в рабочее время. А вы в статусе «друга» выполняете их обязанности забесплатно.

Типичные черты:

Неформальное общение, панибратство.

Приглашения провести время вне рабочего пространства.

Посвящение в личные дела.

Давление на чувства: жалости, вины.

При отказе о помощи — игнорирование, злость, обида.

Что делать, если встретил такого общительного начальника? Держаться строго в рабочих рамках. Часто людям льстит внимание руководителя, а также определенный статус «доверенного лица». Но я не рекомендую смешивать рабочие и личные отношения, ведь на этой почве происходит масса конфликтов. Труд «жилетки для начальника» никто оплачивать не будет. Честно задайте себе вопрос: вы готовы бесплатно брать на себя немалую нагрузку?

Если начальник начинает перекладывать на вас ответственность или давать больше работы, чем раньше, прямо спросите его об оплате: «Если я сделаю то и то, на какую премию / компенсацию труда я могу рассчитывать?», «Какое вознаграждение будет за эту работу?».

Условия вас не устраивают? Тогда возразите: «Спасибо за предложение, но мне это не подходит». Если руководитель настаивает, просите оформлять приказ. Когда дело доходит до официального оформления, многие идут на попятную. И не стесняйтесь консультироваться с юристом или кадровиком по этому вопросу.

«Начальник-контролер»

— Они контролируют каждый шаг, навязывая свое мнение и подробные инструкции даже в тех случаях, когда это глупо. Могут быть излишне подозрительными, перепроверять все по несколько раз. При этом злятся, что ничего не успевают и все кругом дураки.

Характерные признаки:

Постоянные совещания и летучки, отчеты и трекинг-системы, без которых можно обойтись.

Бесконечные придирки и раздражение в адрес сотрудников.

Большая загруженность.

Ощущение, что ничего никуда не растет и не двигается.

Долгий процесс принятия решений.

Если приходится работать с таким человеком, стоит набраться терпения и определенного креатива. Не стесняйтесь просить его обратную связь по результатам вашей работы: «Я бы хотел узнать ваше мнение». Это позволит вам лучше понимать, чего ваш начальник от вас ожидает. Выражайте свои мысли четко и конструктивно, сосредоточьтесь на конкретных деталях — они действительно для него важны. Старайтесь учитывать замечания босса в будущем. Также вы можете предложить начальнику варианты рабочего процесса, которые позволят вам работать независимо, но при этом держать его в курсе дела.

И просто некомпетентный

— Такими начальники могут быть не только в управлении, но и в своей профессиональной области. Работать с ними, пожалуй, тяжелее всего: у них вы и не научитесь ничему, и свою квалификацию можете растерять, и запал исчерпать. Я бы рекомендовала уходить тут же, не раздумывая.

Убегать, роняя тапки, также нужно в случаях, если:

вы столкнулись с сексуальными домогательствами и точно этого не хотите;

вас регулярно оскорбляют, травят, нанося психологический ущерб;

при мыслях о работе на вас накатывает сильная тревога, вплоть до панических атак;

конфликты с начальником слишком частые, компромиссов найти не удается.

В целом хочу сказать, что конфликты на работе — дело совершенно обычное, рутинное, каждый сталкивался с ними в своей жизни. Но что отличает их, скажем, от конфликтов с мамой? Маму мы не выбирали. А вот начальника видим на собеседовании, а после — в течение испытательного срока. И если мы чувствуем, что с этим человеком трудно находить общий язык, он вас пугает или раздражает, не стоит ждать чуда в будущем. В конфликте все проявится еще сильнее, и в этом будет частично и наша вина.

Если же вы решаете остаться на этой работе, несмотря на личные качества начальника, учитесь сохранять профессионализм в любой ситуации, будьте конструктивны и ищите компромисс.

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