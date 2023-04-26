Наемники из ЧВК «Газпрома» пожаловались, что их чуть не расстреляли «вагнеровцы» 1 26.04.2023, 8:52

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Боевики записали видеообращение.

В Сети появились кадры с передовой, на которых наемники из «Потока», созданной при «Газпроме», пожаловались Путину, что их обманули, да и к тому же заставили удерживать позиции, которые раньше бросили «вагнеровцы».

С их слов, сам ролик был записан еще 20 апреля и не исключено, что на Донбассе в районе Бахмута, информирует «Украина 365».

Оккупанты заявили, что подписали контракты с ЧВК «Поток» при «Газпроме». Однако позже выяснилось, что их насильно включили в состав другой ЧВК «Редут», переписав их контракты.

Однако на этом дело не закончилось. «Вагнеровцы» решили передать им свои позиции, а сами ушли в тыл. 17 апреля ВСУ контратаковали оккупантов, отбив две позиции. Из-за отсутствия обеспечения и прикрытия наемники решили бежать с поля боя. Однако «вагнеровцы» стали угрожать расстрелом и не выпускают тех с поля боя.

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