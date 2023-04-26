Синоптики обещают белорусам хорошую погоду в начале мая 26.04.2023, 9:09

Апрель в Беларуси закончиться без сюрпризов.

Судя по тому, что выдают автоматизированные системы, апрель в Беларуси закончиться без сюрпризов. Если таковым не считать небольшое похолодание. Возьмем для примера Минск, пишет «Комсомолка».

Со среды столбик термометра постепенно будет опускаться. 26 апреля днем максимальная температура ожидается +14. 27-28 уже будет 10-11 градусов. А на выходных, 29-30 апреля, около 12-13 градусов тепла.

В первых числах мая днем ожидается 14-16 градусов тепла. На праздничные 1-2 мая дождей не обещают. Более точный прогноз синоптики дадут позже.

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