Украинские артиллеристы из «Кракена» громят оккупантов под Соледаром 1 26.04.2023, 9:19

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Украинским военным удалось ликвидировать более тридцати захватчиков.

Бойцы харьковского подразделения ГУР Минобороны Украины «Кракен» показали работу своих артиллеристов в январе в районе Соледар Донецкой области.

Видео бойцы опубликовали в своем Telegram-канале. На нем можно увидеть, как артиллерия нанесла точные удары по позициям российских захватчиков. Украинским военным удалось ликвидировать более тридцати оккупантов

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