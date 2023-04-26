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Украинские артиллеристы из «Кракена» громят оккупантов под Соледаром

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  • 26.04.2023, 9:19
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Украинские артиллеристы из «Кракена» громят оккупантов под Соледаром

Украинским военным удалось ликвидировать более тридцати захватчиков.

Бойцы харьковского подразделения ГУР Минобороны Украины «Кракен» показали работу своих артиллеристов в январе в районе Соледар Донецкой области.

Видео бойцы опубликовали в своем Telegram-канале. На нем можно увидеть, как артиллерия нанесла точные удары по позициям российских захватчиков. Украинским военным удалось ликвидировать более тридцати оккупантов

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