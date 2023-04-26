Как Лаврова «выпороли» в Нью-Йорке 4 Telegram-канал «СерпомПо»

26.04.2023, 9:29

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Провал российской дипломатии.

Мы редко видим позицию МИДа РФ в прямом ее столкновении с позициями других стран. Но вот министр Сергей Лавров приехал в Нью-Йорк и выступил в ООН.

Можно послушать, что он говорил и что ему говорили в ответ.

Выдавать черное за белое министр Лавров может где угодно – хоть в Нью-Йорке, хоть в Москве. Но факт остается фактом – РФ перешла признанную своими же международными договорами («Большой договор», договор о госгранице) границу с Украиной и более года ведет боевые действия в этой стране.

Кроме того, анекдотично звучат слова Сергея Лаврова о том, что целью спецоперации является устранение угрозы НАТО. Дело не только в том, что НАТО никогда не представляло угрозы для новой России, но и в том, что прямым следствием спецоперации Путина-Лаврова и других, является вступление в НАТО Финляндии (что увеличило границу России с НАТО больше, чем в два раза) и подготовка вступления Швеции. Это провал даже с точки зрения той цели, которую указал Сергей Лавров.

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