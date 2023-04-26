Евгений Магда: Лукашенко не может предложить Западу ничего, кроме своего шпица 9 26.04.2023, 9:40

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Или сдать Азаренка в аренду.

Можно ли вбить клин между Лукашенко и Путиным? Удастся ли Западу посеять сомнения между союзниками и тем самым приблизить окончание войны? Почему Минск стал неинтересным для проведения переговоров?

Корреспондент СНплюс поговорил с директором Института мировой политики Евгением Магдой (Украина).

– На Западе иные считают, что для скорейшего завершения войны в Украине следует вбить клин между Лукашенко и Путиным. Но после 2020 года Минск оказался полностью во власти Кремля, и сейчас за сохранение себя власти расплачиваются суверенитетом страны. Может ли сработать принцип «разделяй и властвуй» здесь и сейчас или это самообман?

– Я бы сказал, что такой подход Запада к скорейшему разрешению российско-украинской войны неправильный, потому что на самом деле секретом победы является военное поражение России. Политический развод Лукашенко с Путиным может стать только дополнительным, а не определяющим фактором, который сработает на все 100 процентов.

Здесь главную роль должен играть не принцип «разделяй и властвуй», а осознание того, что Россия своим решением разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси фактически создала союзное ядерное государство, особо Минск не спросив. В случае реализации этого плана (если только ТЯО уже не находится там), РБ окажется подчиненной российскому руководству буквально с 1 июля. И какие заявления по этому поводу ни делал бы Лукашенко, ничего качественного от него ждать не стоит.

Вбить клин между Лукашенко и Путиным невозможно, потому что они разновеликие сиамские политические близнецы. И это выбор самого Лукашенко в последние несколько лет.

– Беларусь не попала в три последние санкционные пакета Евросоюза. Самая распространенная версия – по просьбе Украины, которая попыталась посеять недоверие между Лукашенко и Кремлем. Но разницу в санкциях официальный Минск использует, чтобы помочь Москве обойти антироссийские санкции, то есть для продолжения этой самой войны. Или не все так просто?

– Я думаю, что дело не исключительно в Украине, поскольку ситуация связана не только с ней. Я не верю, что Киев настолько влиятелен в отношениях с Европейским Союзом, что может не допустить принятия какого-то санкционного пакета. Давайте будем реалистами: есть государства ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы не синхронизировтаь санкции против России и против Беларуси. Опять-таки структура экономики обеих стран все-таки разная. Поэтому, я думаю, Кремль находит возможности обходить часть ограничений и через другие постсоветские государства, например, Грузию. Конечно, это не те объемы, но предполагаю, что товары военные и товары двойного назначения и раньше в Беларусь не слишком активно поставлялись, например, странами Европейского Союза.

А вот к калийным удобрениям, к нефтепродуктам интерес – личный – часто проявляли разные страны Евросоюза, и он был более весомым, чем интерес Украины. Этот нюанс тоже необходимо учитывать.

– Что получила Украина, проводя «реал политик» по отношению к официальному Минску? Киев официально не признает Лукашенко президентом, официальные экономические отношения сведены практически к нулю. Но при этом Украина не сделала ни одного резкого шага, не считая, конечно, политической риторики. А в результате в Минске принимают «руководителя ДНР».

– Я бы не сказал, что Украина проводит «реал политик» в отношении Беларуси. Скорее, это отголосок того периода, когда с ней можно было торговать и при этом не обращать внимания на политическое устройство страны. Мне жаль, что даже после событий 2020 года наше руководство не сделало необходимых выводов и не ввело масштабных санкций против северной соседки, это сегодня осложняет диалог с белорусскими демократическими силами.

Но с другой стороны, не думаю, будто есть вина официального Киева в том, что Пушилина приняли в Минске. Это каприз Кремля и стремление как можно сильнее привязать к себе Лукашенко: теперь его влиятельность может измеряться в пушилинах, это очевидный факт. Исходя из этого мы и должны действовать дальше.

Я бы не сказал, что очевидны огромные плоды политики Украины по отношению к Беларуси после 24 февраля 2022 года. Но один результат есть, достаточно очевидный: так или иначе, однако белорусские войска не приняли непосредственного участия во вторжении в Украину. Если учитывать, что мобилизационный резерв РБ составляет несколько сотен тысяч людей, то этот результат, как минимум, имел смысл. Вторжение десятков тысяч людей, независимо от того, под российским или под белорусским флагом, в результате приведет не только к гибели захватчиков, но и украинских защитников.

– В способности Минска «пожертвовать» союзником ради самоспасения никто не сомневается. Вопрос в другом: что он может предложить Западу, чего нет у Кремля?

– Я не думаю, что Лукашенко может предложить что-либо, кроме своего шпица. Честно. Или сдать Азаренка в аренду. На самом деле политическая субъектность «Первого» в Минске, как я уже сказал, измеряется в пушилинах, она сделала его неинтересным для ведения переговоров. Поэтому предлагаю рассмотреть всерьез сценарий возможных досрочных президентских выборов, в которых Лукашенко не будет принимать участия. И если это произойдет, то получится достаточно интересный сценарий. Логика политической культуры Запада не предполагает полного отказа от общения с новоизбранных президентом – если он не будет замаран в преступлениях против белорусского народа. И Россия, которая инициирует подобный вариант, может, как минимум, удержать то, что она получила раньше (согласие на размещение российских войск и тактического ядерного оружия), и одновременно получить возможность определенного политического маневра.

Этот вариант выглядит сегодня достаточно вероятным.

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