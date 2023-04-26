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Эрдогану стало плохо во время прямого эфира

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  • 26.04.2023, 9:59
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Эрдогану стало плохо во время прямого эфира

Глава Турции прервал интервью.

Во вторник, 25 апреля президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире, он прервал интервью.

Об этом сообщает TRT World.

Во вторник турецкий лидер выступил с тремя предвыборными речами перед парламентскими и президентскими выборами 14 мая.

В конце вечера он должен был дать интервью в прямом эфире, но из-за напряженного графика Эрдогана его выступление по телевидению началось более чем на 90 минут позже запланированного. Затем оно оборвалось на середине вопроса, заданного через десять минут после начала передачи.

Камера зафиксировала, как репортер, задававший вопрос, встал со стула и трансляция прервалась.

Прямая трансляция продолжилась примерно через десять минут, при этом Эрдоган извинился за то, что ему стало плохо.

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