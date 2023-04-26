Народный лайфхак: как быстро отмыть от жира кухонные шкафы 2 26.04.2023, 10:03

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Чудо средство поможет вывести устаревшие пятна.

Даже наиболее ответственные хозяйки со временем сталкиваются с проблемой налипания жира на шкафчиках кухонных поверхностей. Ведь, если столешницы можно ежедневно легко протереть, мало кто это делает так часто на более высоких поверхностях, а устаревшие пятна вывести не так легко.

Как с помощью домашнего эко-средства можно облегчить себе эту работу, рассказывает «Апостроф».

Для приготовления чудо средства необходимо взять классическое хозяйственное мыло и соду. Сначала необходимо натереть мыло на терке и добавить воду для получения густой консистенции раствора. Можно также воспользоваться редким хозяйственным мылом.

После этого, смочив в этом растворе губку, нужно протереть загрязненные поверхности, а сверху присыпать содой. После 5-10 минут раствор можно смыть, а шкаф протереть досуха.

Сильные загрязнения можно потереть содой, не опасаясь, что она повредит поверхность. Ведь добавление мыла к соде снизит абразивный эффект этого средства, можно быть уверенным, что поверхности не будут повреждены. Кроме того, использование мыла уменьшит след от жира на поверхностях.

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