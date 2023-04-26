Липовые Путины 1 Александр Левченко

26.04.2023, 10:06

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Александр Левченко

Фото: From-UA

Кремль шлет двойников на задание.

Владимир Путин якобы посетил Херсонскую область, временно оккупированную российскими войсками. Российские СМИ пишут, что там он встретился с военным руководством, защищающим направление на Крым и соседнее побережье Азовского моря. Понятно, что это был не оригинал Путина, а один из трех двойников, которые время от времени исполняют обязанности президента РФ, выезжая на официальные встречи или посещая какие-то мероприятия, где присутствует огромное количество людей.

Еще раз отметим, там, где присутствует большое количество людей, не может быть оригинальный Путин. Он очень боится возможности покушения или близкого общения с большим количеством людей, которые могут перенести ему бактерии или микробы. Путин любит, ценит и оберегает себя больше, чем вы можете себе представить, поэтому подготовленные в течение многих лет обучения трое путинских двойников периодически окупают вложенные в них деньги на дорогостоящую и долгую подготовку к возможной замене участия президента РФ на важных событиях. Президент РФ на стадионе, на встрече с молодежными или ветеранскими объединениями — все это путинские двойники. Большинство иностранных поездок и встреч с международными лидерами совершаются оригиналом.

Встреча с премьером или президентом какой-то страны на расстоянии десяти метров — вот настоящий Путин. Выступление перед российским парламентом в специальном зале, где трибуна находится не менее чем в пятнадцати метрах от первого ряда — это оригинал Путина. Встреча с аккредитованным в Москве дипкорпусом на расстоянии более двадцати метров — это настоящий глава Кремля. Но в необъявленном приезде во временно оккупированный украинский Севастополь был явный двойник, как и потом, когда кто-то якобы вел разговоры с несколькими специально отобранными жителями разрушенного российской армией Мариуполя – перед вами был фальсификат. При этом два разных двойника посетили эти два мероприятия. А теперь вот якобы пребывание Путина в оккупированной Херсонской области, в 140 км от линии фронта. Это четкий сигнал о приезде двойника, даже если московское телевидение показывает кадры встречи с российскими генералами с опозданием в несколько дней. Для сравнения, в те дни у президент Украины Владимир Зеленский был на встрече с защитниками Бахмута в 3 км от линии фронта. Кремль осознает, что Владимир Путин становится законной мишенью на временно оккупированной территории Украины. Убийство даже одного из трех двойников может внести сумятицу в Москве. Если потом реальный Путин появится, то его могут случайно или нет ликвидировать обвинив, что это подделка и просто какой-то самозваный негодяй или авантюрист, выдающий себя за президента РФ. Таким образом, двойники Путина побывали во временно оккупированных Херсонской области и рядом с Луганском. Опять же, на два мероприятия прибыли два разных фейковых Путина.

Украинская сторона уже получила для американских HIMARS ракеты радиусом действия 150 км. Так что потенциально высокоточное оружие могло поразить двойников на юге и востоке оккупированной Украины. Именно поэтому приезды фальшивых Путиных не анонсировались. И пусть вас не одолевают сомнения, если рядом с псевдо президентом РФ вы увидите много охраны и человека якобы с чемоданчиком для управления пуском ядерных ракет. Все это иллюзии реальности. Настоящий кремлевский Zверь никогда не подвергнет себя опасности быть убитым в результате ракетного обстрела на чужой временно оккупированной территории. Все истории о героическом Путине только для российского общества, которое уже двадцать лет глотает отраву кремлевской лжи. Оно не способно реально смотреть на положение дел. Это, как если бы кто-то покупает поддельный "Ролекс", никогда не видя оригинала. Может, только видел по телевидению, где опять же идет постоянная фальсификация событий и перетасовка кадров из реальности и снятых специально для введения в заблуждение зрителя. Псевдо-Путин провел совещание с военным командованием, отвечающим за южное направление и оборону оккупированного Крымского полуострова. Кремль серьезно относится к ситуации с возможным контрнаступлением украинских военных. Потеря Крыма может означать для Москвы поражение во всей войне и потерю голов для Путина, Медведева и Шойгу. Кремль это понимает и концентрирует силы на обороне полуострова. Это логично, но вместе с тем дает больше возможностей украинской армии подготовить удар и на другом, менее защищенном направлении.

Осуществление эффективного контрнаступления требует наличия, помимо большого количества танков, бронетранспортеров, БМП и артиллерии с большим запасом снарядов, и боеприпасов, также дальнобойных ракет и истребителей. Украинская сторона ждет получения в свое распоряжение самолетов F-16 и ракет большой дальности различных типов.

Пока у нас есть ракеты с максимальной дальностью 150 км для HIMARS, но в очень ограниченном количестве. Вашингтон заявил, что теперь не будет поставлять украинской армии ракеты с дальностью поражения более 300 км. Ну, хорошо, если это так принципиально. Но для HIMARS есть и другие ракеты с дальностью 220 и 270 километров. Пришло время передать их украинской армии. Освобождение Крыма требует поражения более сотни военных целей на полуострове и очень точного попадания, чтобы не пострадало мирное население. Эти ракеты для HIMARS предоставляют такую возможность.

Военные аналитики могут многократно гадать, как долго продлится эта война. Но она ни в коем случае не закончится, если российская армия не понесет значительных потерь своей боевой техники. Если наши союзники думают, что это возможно только в ближнем бою, то они вынуждают украинскую армию нести огромные потери в живой силе. А официальный Киев не может этого допустить. Мы высоко ценим жизнь каждого своего солдата. И несправедливо, если кто-то среди союзников думает, что это только украинская проблема и украинская цена войны. В настоящее время Украина получает американскую поддержку в объеме, чуть большем, чем ежегодно получал Афганистан. Но в итоге в Афганистане случился полный разгром, а в Украине можно выгнать российскую армию за пределы границ нашего государства. Совершенно реально этого достичь в ближайшее время, если украинская сторона получит все необходимые западные вооружения и финансовую поддержку.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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