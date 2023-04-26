В Вильнюсе пройдет акция «Чернобыльский шлях»
- 26.04.2023, 10:13
Основной лозунг — «Нет ядерному оружию в Беларуси».
В год 37-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной станции белорусские оппозиционные партии, активисты независимых общественных организаций, представители диаспоры в Вильнюсе проведут традиционную акцию «Чернобыльский шлях».
Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы акции из белорусско-литовского фонда «Дапамога».
Основным лозунгом в этом году будет «Нет ядерному оружию в Беларуси».
Вильнюс, 26 апреля, 18: 00. Место сбора — Лукишская площадь
18:00-18:45 митинг
18:45-19:30 Шествие к посольству России
19:30-20:00 Выступления, передача резолюции.