В Вильнюсе пройдет акция «Чернобыльский шлях» 26.04.2023, 10:13

Основной лозунг — «Нет ядерному оружию в Беларуси».

В год 37-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной станции белорусские оппозиционные партии, активисты независимых общественных организаций, представители диаспоры в Вильнюсе проведут традиционную акцию «Чернобыльский шлях».

Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы акции из белорусско-литовского фонда «Дапамога».

Основным лозунгом в этом году будет «Нет ядерному оружию в Беларуси».

Вильнюс, 26 апреля, 18: 00. Место сбора — Лукишская площадь

18:00-18:45 митинг

18:45-19:30 Шествие к посольству России

19:30-20:00 Выступления, передача резолюции.

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