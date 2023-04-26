«Тут отворяется спальня, выходит сонный Коля» 26.04.2023, 10:33

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иллюстративное фото

Челноки из Бреста рассказали, как быстрое решение в нестандартных ситуациях может спасти семью.

У челноков и перегонщиков из 1990-х богатый опыт в плане отношений. Работники этого приграничного бизнеса рассказали «ГЧ» истории, как обман и быстрое решение в нестандартных ситуациях может спасти семью.

Как Коля ловелас впереди тещи проскочил

1990-е годы. Люди старались подзаработать, многие шли в челноки. Из Брестской области многие возили товары в Польшу или Россию. В Россию везли, например, масло, сыры. «Для поддержки штанов» заработаешь. Как говорится, всё в семью.

Один парень весельчак, душа компании, тоже поехал. Всё замечательно, быстро продал.

Но поздно из Брянской области вернулся в Гомель – опоздал на поезд в Брестскую область. Считай перед носом ушел. Это были дизеля, которые останавливаются «у каждого столба».

Время до следующего поезда еще много. Ну и «зацепил» он двух девчат на вокзале в Гомеле. Идет сними в хорошем настроении. А тут навстречу выходит ТЁЩА!

«Коля, здравствуй», — услышал он от мамы жены.

И все внутри перевернулось… Оказывается теща ждала тот же дизель, что и он, на вокзале в Гомеле.

Но парень был очень сообразительный, быстрый на решения в неординарных ситуациях.

«Женщина, вы обознались», — ответил Коля и быстро завернул с девчатами за угол.

Там сообщил, что вечер их встречи прекращен в связи с форс-мажором. И побежал на стоянку такси. Водителю «в два счетчика» — догоняй дизель-поезд. Таксист тоже ж был мужчина, ситуацию понял. Еще в Гомельской области успел догнать.

Коля быстро впрыгнул в поезд и спокойно поехал домой, в свой райцентр Брестской области. А любимая тёща только примерно через часа три села в поезд в Гомеле.

Приехав домой, наш Дон Жуан, как верный, уставший после долгой поездки муж, умылся, да прилег отдохнуть.

Через несколько часов приехала тёща. И идет не к себе домой, а летит к обманутой дочери, несет страшное известие. Заходит, и с порога кричит на всю хату:

«Дочка, твой Коля бабник! Ще яки бабник! Он в Гомеле с девками зажигае! Я поехала этим поездом, он не ехал, мусить в Гомеле с девками остався!»

А дочка, ничего не понимая:

«Мама, Коля давно приехал, еще прошлым поездом».

Теща женщина в возрасте, но не слепая, перечит:

«Да шо ты мне кажэш, я што дурная, чи шо…»

Тут отворяется спальня, выходит сонный Коля.

«Мама, у вас что-то с головой. Завтра могу договориться с доктором…»

Теща в шоке. Не понимает, как могла перепутать:

«Ой, Коля, прости-прости. Ну так, похожи, так похожи!»

Вот так, благодаря своей находчивости, Коля сохранил семью. Ведь, кто знает, что сказала бы жена, не вернись он раньше тещи…

Ревнивая жена и белок

А в этом случае мужчина оказался никаким не изменщиком, но семья чуть не рухнула по глупой случайности.

Челнок однажды после поездки предложил своему другу Сергею из Бреста выпить «по 50». А закусить нечем, только сырые куриные яйца. Время 1990-х, какой-то гараж, сами понимаете…

Ну и друг, когда закусывал, капнул белком на пиджак снизу. Обтер, вроде все нормально.

Разошлись мужики по домам слегка навеселе.

А дома ревнивая жена, учительница. Заметила она потом пятно на пиджаке. Ну и занесла учителю химии. Тот делает там какие-то анализы, и выясняет, что это белок.

Женщина, естественно, ищет причинно-следственную связь.

Приходит Сергей домой с работы как-то. А у порога выставлены чемоданы с его вещами.

«Уезжай, этакий гад, у тебя белок. Даже не рассказывай, как он попал на пиджак, уходи»…

В общем, на ровном месте скандал закатила. Хорошо, что история в итоге не привела к разводу. Но вот какое дело, мужики: даже «по 50» делайте аккуратно, если у вас ревнивая жена…

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