На Каховской ГЭС дрон ВСУ уничтожил вражескую камеру наблюдения
- 26.04.2023, 10:33
Украинские бойцы продолжают активные действия на юге.
Бойцы спецподразделения главного управления разведки «Крылья» уничтожили российский комплекс наблюдения на Каховской ГЭС с помощью беспилотника FPV. Украинским военным удалось ликвидировать камеру наблюдения на дистанции более 6 километров.
Видео опубликовали в соцсети. Сообщается, что вражеский комплекс стоил более 100 тысяч долларов. В конце ролика в радиоперехвате разговора захватчиков можно услышать, как оккупанты говорят о том, что «камера сдохла».
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!