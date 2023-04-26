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На Каховской ГЭС дрон ВСУ уничтожил вражескую камеру наблюдения

  • 26.04.2023, 10:33
На Каховской ГЭС дрон ВСУ уничтожил вражескую камеру наблюдения
Иллюстративное фото

Украинские бойцы продолжают активные действия на юге.

Бойцы спецподразделения главного управления разведки «Крылья» уничтожили российский комплекс наблюдения на Каховской ГЭС с помощью беспилотника FPV. Украинским военным удалось ликвидировать камеру наблюдения на дистанции более 6 километров.

Видео опубликовали в соцсети. Сообщается, что вражеский комплекс стоил более 100 тысяч долларов. В конце ролика в радиоперехвате разговора захватчиков можно услышать, как оккупанты говорят о том, что «камера сдохла».

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

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