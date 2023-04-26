Стало известно, что за вспышку видели в небе над Гомелем и Мозырем 26.04.2023, 10:37

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Явление продолжалось в течение пяти секунд.

Яркая вспышка, которая озарила небо Гомелем и Мозырем 19 апреля, была вызвана падением метеора размером в полметра. Метеор взорвался над окрестностями украинского города Фастов, расколовшись на осколки и пыль. До поверхности Земли уже ничего не долетело.

К такому выводу пришла Международная метеорная организация - профессиональное объединение сотен ученых и их коллективов из 42 стран.

Астрономы исследовали материал со своих станций в Словакии и Венгрии, а также изучили снятое в Киеве видео.

Они определили, что речь идет о космическом теле размером примерно с полметра и весом до 300 кг. Оно вошло в атмосферу на высоте 98 км над Великой Дымеркой в Украине, пронеслось над Киевом в юго-западном направлении со скоростью 29 км/с и взорвалось над северо-западными окрестностями Фастова на высоте 38 км над землей. Метеор разлетелся на пыль и осколки. Продолжалось это все 5 секунд.

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