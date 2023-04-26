«Местные не пытаются тебе что-то продать, а просто кайфуют от того, что им нравится» 26.04.2023, 10:51

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Как минчанка занялась необычным бизнесом в Грузии.

После возвращения из Эквадора Елизавета стала жить в Раче, горном регионе Грузии. Девушка решила не возвращаться в айти-сферу, а попробовать поработать с лошадьми, пишет citydog.io. Она нашла местную конюшню и устроилась туда помощницей. Набравшись опыта, Елизавета поняла, что трудиться «на кого-то» больше не хочет. Так и родилась идея создания проекта Racha travel.

Racha travel – это проект с конным турами по горам. В команде кроме Елизаветы есть белоруска Екатерина, которая проводит экскурсии на белорусском языке, и грузин Бэка, который непосредственно предоставляет лошадей для путешествий.

– У нас есть много партнеров среди владельцев гестхаузов, разных виноделен. Они помогают нам размещать гостей туров и развлекать их. С кем-то из этих партнеров я уже была знакома давно, и сейчас мы просто сотрудничаем в рамках одного проекта. Например, когда я только приехала в Рачу, случайно поселилась дома у одного грузина. Мы подружились и сейчас проводим в его усадьбе винные дегустации.

По каким маршрутам проводят туры?

Все прогулки проводят по Раче – это горная область в верховьях реки Риони. Как отмечает Елизавета, сейчас эта локация не особо популярна у туристов.

– Тут есть все, что нужно для комфортной жизни, но по какой-то непонятной причине люди не стараются продвигать свой регион. Местные не пытаются тебе что-то продать, а просто кайфуют от того, что им нравится. Думаю, благодаря такому подходу у этого региона огромный потенциал.

Маршруты составляют в зависимости от протяженности похода и характера отдыха – активного и пассивного. Так называемый «пассивный тур» включает в себя поход на лошадях, местную еду и вино.

– Я знаю, что все любят грузинскую курочку в чесночном соусе шкмерули, но мало кто знает, что рецепт придумали здесь, в маленькой деревне в районе Рачи. И во время прогулки мы эту курочку обязательно попробуем.

В Раче также производят собственные вина твиши и хванчкара. В туры включена их дегустация прямо на месте плантаций винограда.

«Активные туры» включают в себя конные походы и хайкинг. Места примерно те же, что в пассивном варианте, но из-за разных форматов слегка изменяется и маршрут путешествия.

Экскурсии проводят на нескольких языках: белорусском, английском, русском и испанском. Гидами являются сама Елизавета, которая много раз ездила по проложенным маршрутам, и ее подруга Екатерина, которая тоже долгое время живет в Грузии.

Ребята из Racha travel запустились совсем недавно, но уже провели первый тур. Как рассказывает Елизавета, отдельную любовь у гостей заслужила местная вода, от которой люди были даже в большем восторге, чем от еды или вина.

По словам девушки, в этом регионе Грузии практически в каждой деревне есть свой родник или минеральный источник. Причем везде вода разная: какая-то пахнет тухлыми яйцами, какая-то зеленоватая по цвету и более соленая по вкусу, какая-то более сладкая.

– Наши гости очень радовались возможности после обеда прогуляться до колонки и набрать минеральной воды в бутылку. Для жителей города это даже более интересно и необычно, чем поездки на лошадях и стрельба по мишеням.

Сколько стоят поездки?

Одна поездка на два дня стоит около 650 лари (250 долларов). В эту стоимость включен трансфер из Батуми или Тбилиси, организованные дегустации, проживание в гестхаузах и конные прогулки.

По желанию в туре можно заказать профессиональную фотосессию или устроить свой ивент. Цена дополнительных услуг обсуждается отдельно.

– В планах у нас летние языковые лагеря, которые будут включать и прогулки на лошадях, и дегустации вина и еды, и образовательные лекции. Сейчас мы договариваемся с самой большой в стране школой грузинского языка. Пока эта часть проекта находится на стадии обсуждения, но мы надеемся, что все сложится хорошо.

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