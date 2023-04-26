Владимир, приезжайте в ЮАР2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 26.04.2023, 10:50
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Розы, расцветшие было вчера на щеках российского начальства, сегодня увяли.
Вчера еще шли оптимистичные, пьянящие вести, что ради июньского приезда Путина в ЮАР, страна может выйти из Римского статута.
Но вот сегодня наступило разочарование - канцелярия президента ЮАР Сирила Рамафосы заявила, что страна не будет выходить из Римского статута. Видите ли, «ошибка в высказывании».
Спросим прямо – по цене не договорились? Какая еще «ошибка»?
Так или иначе, величие и мощь российской державы, разведок, крепкой подсанкционной экономики, МИД России, лично Сергея Лаврова, посетившего страну в январе, вновь показаны во впечатляющем масштабе. Как и многополярность мира.
В общем, обвиняемый МУС в уголовных преступлениях, Владимир, приезжайте в ЮАР – «и там вам ордер вручат, а может быть, вручат».
Telegram-канал «СерпомПо»