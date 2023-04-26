Россияне раскопали в Украине скотомогильник с сибирской язвой: солдат вывезли в неизвестном направлении 5 26.04.2023, 10:53

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Рыжий лес 2.0.

При копании окопов на захваченной части Запорожской области российские оккупанты случайно разрыли скотомогильник и бонусом подцепили сибирскую язву.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, в результате инцидента подразделение россиян теперь сидит на карантине. «Двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении», - прокомментировал он.

Ситуация, рассказанная мэром Мелитополя, созвучна с копанием окопов российскими оккупантами в Рыжем лесу, который находится в Чернобыльской зоне. Тогда оккупанты получили большую дозу облучения.

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