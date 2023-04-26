Украинская разведка дала советы россиянам на 9 мая 1 26.04.2023, 11:00

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С военными преступниками лучше рядом не находиться.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины советуют россиянам не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов так прокомментировал обнародованные документы о подготовке россиян к отражению нападения с воздуха во время военного парада, пишет «Обозреватель».

По его словам, Украина и военная разведка владеют всей информацией о всех мерах россиян, которые запланированы на 9 мая.

«Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связанные с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины», – заявил представитель ГУР Минобороны.

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