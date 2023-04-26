«Тут я просто словил экстаз: я делал то, что мне по-настоящему интересно, и еще получал за это деньги» 2 26.04.2023, 11:43

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фото: onliner

Как белорусы меняют профессии и ни о чем не жалеют.

Если вы случайно купили обувь не того размера, вы непременно вернетесь в магазин, чтобы ее обменять: не ходить же несколько сезонов в маломерках или «галошах». Разумное и логичное решение. Правда, если речь заходит об «обмене» профессии, все вдруг становится не так легко, а в голове тут же всплывает тысяча отговорок: куда я пойду, да кто меня там ждет и вообще я уже старый. Onliner решил узнать, можно ли пробиться через тернии к звездам и как вообще быть, если в 17 лет, выбирая профессию, свернул не туда.

Логист vs айтишник — кто кого?

Над каждым мальчиком, родившимся в Полоцке или Новополоцке, довлеет «нефтяной призрак». Несколько специализированных заводов позволяют иметь не только престижную работу и хорошую зарплату, но и почет: человек тяжелого труда все-таки. Однако, несмотря на все нефтяные прелести, новополочанин Виталий выбрал совсем другой путь.

— Честно говоря, учась в школе, я слабо представлял, кем буду, когда вырасту. Просто жил в кайф. Одно понимал точно: не хочу связываться с «нефтянкой», — восстанавливает события почти десятилетней давности Виталий. — И так как к концу школы определиться все-таки было надо, решил пойти на логиста — это была достаточно модная профессия в нашем городе (впрочем, никто из абитуриентов не представлял, чем надо будет заниматься на самом деле).

В сторону «айтишки» даже не смотрел, хотя соответствующий факультет был в нашем университете. Но тогда, в 2014-м, мне казалось, что это что-то запредельно сложное и только для отличников: мол, не потяну.

Первые два года университетской учебы прошли для молодого человека легко и весело. А вот на третьем курсе, когда началась практика, Виталий приуныл: холодные склады, бездушные коробки, скучные отчеты и звонки, звонки, звонки… Еще и логисты со стажем не стали скрывать: захватывающего в работе мало, а вот нервного — очень много.

— Я осознал, что это все не мое и что так жить, мягко говоря, грустно. Но других вариантов не было. Да и как можно бросить учебу, за которую платят родители? Поэтому я продолжал ходить на пары, морально подготавливая себя к тому, что придется принимать грузы, подбирать машины-прицепы и контролировать водителей.

Правда, смирение молодого человека было только внешним. Внутри же кипела работа по поиску выхода из ситуации, причем неосознанная. Залипая в один из дней в игру на мобильном телефоне, Виталий вдруг задумался: а как это вообще работает? Тут же стал гуглить все про мобильные игры и… захотел попробовать создать что-то свое.

— Начинал с движка Unity 3D, на котором можно создавать игры для разных платформ. Естественно, никаких языков программирования я не знал, поэтому смотрел видеоуроки, проходил курсы и просто повторял все действия за спикерами. И что-то даже получалось!

Вдохновленный, я продолжал самостоятельно изучать информацию, а когда уже на базовом уровне понял принципы работы, стал не просто копировать, а модифицировать: сделал кнопку, поменял картинку, что-то передвинул.

И получил настоящий кайф: без специального образования, по сути, с нулем знаний я делаю что-то, что работает!

Понятное дело, со временем захотелось монетизировать свои проекты. На помощь снова пришел интернет, который подсказал, как можно внедрить в свои приложения рекламу. Потихоньку счет начал пополняться. Тут я просто словил экстаз: я делал то, что мне по-настоящему интересно, и еще получал за это деньги! Причем на собственную прокачку понадобилось всего три-четыре месяца.

Доставлял продукты и работал в такси — все для большой цели

Окончив университет, Виталий сказал решительное «нет» всем складам страны и записался на курсы тестировщиков: захотелось попробовать себя еще и в этой сфере. Тем более что десяти лучшим ученикам компания-организатор гарантировала трудоустройство у себя. Увы, молодой человек стал одиннадцатым. Немного погоревав, Виталий решил штурмовать IT дальше и записался на курсы frontend-разработчиков. Учеба шла своим чередом, JavaScript осваивался, как вдруг в дверь постучал военкомат.

— За тот год, что я служил в армии, успел много о чем подумать. (А времени на «самоанализ» там, поверьте, хватает.) Мне стало обидно, что так долго не брался за ум, занимался не пойми чем, а родители платили за образование, в котором я не видел для себя перспектив. В итоге пришел к тому, что надо возвращаться в мобильную разработку, ведь это было именно то, от чего я получал удовольствие.

Демобилизовавшись, попытался найти работу в своем городе: надо же подкопить деньги, чтобы потом пойти учиться. Но, просидев на сайтах несколько дней, понял, что в Новополоцке все глухо — и с работой, и с профильными курсами. Значит, надо ехать в Минск.

Через десять дней я уже был в столице. Снял комнату и начал искать работу. Знакомый, который уже жил в Минске, посоветовал пойти в известную доставку продуктов питания: мол, если не лениться, там можно хорошо заработать. Туда-то я и устроился. Работа была стрессовая, но деньги платили нормальные — хватало, чтобы рассчитаться за жилье, купить себе все необходимое и отложить на учебу.

Спустя полгода, когда на карточке скопилась нужная для покупки онлайн-курсов сумма, Виталий решил, что настала пора посвятить свое время учебе, и распрощался с доставкой. Но жить-то на что-то надо. На выручку пришла работа в такси.

— График у меня был шесть дней через один. Зато работал я только до пяти часов: специально договорился так с начальником, объяснив, что мне надо учиться. Он, к слову, оказался очень классным мужиком и поддержал меня.

Начались курсы. За полгода мы должны были выучить два языка программирования и начать делать мобильные приложения на Android. Я очень опасался, что «перегорю» за это время, но произошло все ровно наоборот: с каждым занятием мне становилось все интереснее. Когда учеба уже подходила к концу, я решил, что стоит попробовать устроиться на работу: чувствовал, что базовых знаний хватит, чтобы пройти собеседование.

Получить оффер с первого раза

Молодой Android-разработчик составил резюме и начал откликаться на вакансии. Не сразу, но дело пошло: небольшая IT-компания попросила Виталия, который еще даже не окончил курсы, написать приложение для прогноза погоды. За два-три дня парень справился с заданием и отправил его на ревью. Ответ пришел обнадеживающий: «Очень понравилось ваше тестовое задание, готовы пригласить на интервью».

— Я прекрасно понимал, что это мой шанс и его нельзя упускать. А значит, необходимо было очень хорошо подготовиться к собеседованию, чтобы пройти его с первого раза.

Я уволился из такси и засел за учебники (благо заранее позаботился о том, чтобы создать хорошую финансовую подушку). Повторял теорию, смотрел видео, прокручивал все нюансы. В день икс очень волновался, но, когда пошли вопросы и я понял, что знаю ответы на них, сразу успокоился и расслабился. Интервью прошло отлично. Не откладывая, меня позвали на бесплатную стажировку. Тогда-то я и осознал, что все было не зря: поездка в Минск, работа в доставке и такси, учеба…

Виталий оказался настоящим IT-«стахановцем»: досрочно закрыл бесплатную стажировку, с легкостью прошел испытательный срок, решал любые задачи.

Карьерную лестницу молодой человек перешагивал через несколько ступеней, пока в один из дней не проснулся тимлидом.

На преодоление пути от выпускника курсов до лидера команды из четырех человек у него ушел год и десять месяцев.

— Отчасти мне, конечно, повезло: я пришел работать, когда компания была еще небольшой. И я рос вместе с ней, так как для этого были все возможности.

— Скептики предрекают, что айтишный пузырь вот-вот лопнет. Как думаете, возможно ли это и пойдут ли разработчики по миру с протянутой рукой?

— Эту тему активно муссируют уже год, если не больше. Правда, пока все говорит об обратном: IT-компании (в том числе белорусские) сумели подстроиться под потребности рынка, заказчиков становится только больше, а проекты — все интереснее. Поэтому, думаю, без работы Android-разработчики не останутся.

Опять же никто не заставляет тебя всю жизнь писать код — можно податься в менеджмент, открыть свою компанию, обучиться новой специальности. Да ведь и в своей есть что постигать. IT — такая отрасль, в которой ты никогда не будешь знать все. Она постоянно развивается, дополняется, появляются новые подходы. Поэтому надо все время учиться и совершенствоваться.

Это поезд, который не может остановиться, — ты либо летишь вместе с ним, либо остаешься на обочине.

Как стать разработчиком

— Надо ли быть «великим математиком», чтобы стать разработчиком?

— Скорее нет. Куда важнее наличие логического мышления и понимание работы алгоритмов. Незнание математики не приговор. А вот если человек не усидчивый, не сконцентрированный, не стрессоустойчивый, это может стать проблемой.

Опять же надо быть готовым к тому, что вы не просто тихонько пишете код в уголочке. Общение с людьми (заказчиками и коллегами) занимает чуть ли не половину рабочего времени. Поэтому для того, чтобы расти по карьерной лестнице, прокачаны должны быть как хард-, так и софт-скилы. Но это все вполне достижимо, надо только не лениться и четко понимать, чего ты хочешь, — заключает Виталий.

«Случайная» специализация

Есть люди, которые с самого нежного возраста знают, кем хотят быть, когда вырастут. Ольга — как раз из таких. Еще в детском саду девушка решила, что будет доктором, и четко шла к своей мечте. Выпускница обычной школы в маленьком городе, она сама, без курсов и репетиторов, поступила на бесплатное отделение в БГМУ. Говорит, повезло, что учителя по химии и биологии были очень сильными (но мы-то знаем, что без целеустремленности и огромных личных усилий чудеса не случаются).

После пятого курса, когда настало время выбирать специализацию, девушка указала три направления в порядке «желаемости»: анестезиология, гинекология, онкология. «Распределительная шляпа», изучив всю информацию о студентке, направила ее постигать премудрости акушерства и гинекологии, чему Ольга оказалась несказанно рада: от момента подачи заявок до дня «сватовства» предпочтения девушки успели измениться.

А дальше случилось странное: когда уже надо было приступать к субординатуре, студентка не обнаружила своей фамилии в списках будущих гинекологов. В панике пробежалась глазами по спискам анестезиологов — тоже пусто. Ее фамилия значилась только среди онкологов.

— Конечно, я расстроилась, ведь это совершенно разные ниши: в гинекологии ты помогаешь людям появляться на свет, это всегда счастье, а вот у онколога совсем другая работа. Но делать было нечего: подумала, что поучусь и, если вдруг не пойдет, попробую перераспределиться. Однако очень скоро я так увлеклась онкологией, что совсем позабыла про другие специализации.

Интернатура, которая проходила в РНПЦ Александрова, открыла для меня это направление с новой стороны. Вокруг были замечательные врачи, ставшие для нас настоящими наставниками. Атмосфера в коллективе оказалась невероятной. Со временем я стала ассистировать на операциях и даже самостоятельно выполнять некоторые манипуляции, — с удовольствием вспоминает те времена девушка.

Окончив учебу, Ольга попала на работу в поликлинику. И это был другой мир: много людей, много бумаг, добавлялись ковидные сложности. А самое главное — не было той атмосферы, которая так вдохновляла девушку.

Не сидеть без дела в декрете

Достаточно быстро молодая замужняя девушка забеременела и ушла в декретный отпуск. «Свободные» до рождения ребенка месяцы Ольга решила посвятить учебе: кипучая жизненная энергия просто не позволяла сидеть дома.

— Прежде чем определиться, что именно изучать, я много читала, выбирала, «примеряла» профессии на себя. В итоге поняла, что хочу заниматься таргетированной рекламой. Нашла соответствующие курсы и пошла учиться. Процесс обучения был для меня легким и интересным. А тут еще и первый клиент появился: знакомый, преподающий курс массажа, попросил «продвинуть» его и помочь набрать группу в Витебске. И у меня все получилось! Это было невероятно.

Именно в тот момент я поняла, что в таргете можно развиваться. И зарабатывать.

Потом ко мне обратилась другая знакомая — владелица салона красоты. Так, по чуть-чуть стала нарабатываться база клиентов и «кейсы». Кстати, тех, кто только начинает работать в таргете, могу успокоить: заказчики у вас всегда найдутся. Как только вы напишете у себя на страничке, что занимаетесь продвижением, к вам тут же обратятся друзья и знакомые, которые имеют свой бизнес и хотят его развивать.

К тому же существуют специальные сервисы, где фрилансеры размещают объявления. В профильных телеграм-группах тоже можно найти работу. И самое главное — надо рекламировать себя любимого. Многие люди жалеют «открутить» на себя $5—10, чтобы найти клиентов. Но ведь в любой деятельности вы сначала вкладываете в себя, а уже потом зарабатываете. В таргете то же самое. Чтобы что-то получить, надо шевелиться, — не романтизирует жизнь Ольга.

Девушка, работающая в таргете почти два года, подчеркивает, что сегодня со счетов нельзя списывать ни одну из соцсетей. Например, в TikTok, по ее наблюдениям, сидит очень даже платежеспособная аудитория (хотя некоторые уверены, что там зависают только дети). Отдельные услуги и продукты идеально продвигать через старые добрые «Одноклассники».

Секреты профессии

— Для чего нужен таргетолог, если каждый владелец бизнеса может сам почитать правила площадок (что и как можно рекламировать) и настроить продвижение у себя в кабинете?

Как стать хорошим таргетологом?

— Действительно, быть чистым таргетологом бесперспективно. Чтобы состояться как профессионал, надо разносторонне развиваться и давать клиенту намного больше, чем идеально работающий кабинет. Запускать надо не разрозненные посты, а целые воронки продаж, когда рилс, сторис и посты подкрепляют и дополняют друг друга, заманивают клиентов, которым становится интересно следить за развитием ситуации.

В целом работа таргетолога включает в себя и SMM, и классический маркетинг, и много чего еще. Например, я уже ищу курсы по видеомонтажу, так как понимаю, что этих знаний для моих идей уже не хватает.

Да, можно самостоятельно нажать в кабинете кнопку «Продвигать» и даже получить какие-то клики. Но ведь важно, чтобы клики превратились в клиентов. А это так просто не дается, это большая работа.

— Много ли времени отнимает такая работа?

— Максимум я вела пять клиентов одновременно, но это было уже некомфортно, так как у меня есть ребенок, и ему надо уделять внимание. Благо профессия позволяет регулировать нагрузку под себя.

Вообще, когда новый клиент только приходит, необходимо проделать огромную работу: изучить его целевую аудиторию, понять, как и с кем работать, продумать оффер, который будешь продвигать в рекламе, разработать заголовки, текст, посылы. Так что на это может уходить по пять-шесть часов в день. Но потом все становится намного проще: два-три часа в день непосредственно на работу и еще какое-то время на общение с клиентами. Есть и бонусы: можно, заранее ударно поработав, устроить себе выходной.

Уточню, что в удаленной работе на себя очень важно быть дисциплинированным и выстроить график, выделив время на поиск клиентов, на общение с ними и так далее. Нельзя поддаваться «домашним соблазнам» и бесконечно пить кофе или смотреть сериал. Таргет — это работа, настоящая, — предостерегает Ольга.

Девушка, с головой ушедшая в диджитал-маркетинг, отмечает, что в этой сфере нельзя быть «немодным» и «отстающим». Необходимо следить за всеми трендами и успевать внедрить их, пока они не состарились. А потому надо быть подписанным на очень много страничек — как конкурентов, так и просто «вдохновителей».

— Стоит понимать, что средненький креатив никогда не зайдет. Это будет пустая трата времени и денег: баннерная слепота существует, люди пролистнут рекламу и даже не заметят. Поэтому надо делать или что-то совсем простое, или вау.

А еще необходимо быть грамотным, уметь емко, без воды, формулировать мысли и постоянно прокачивать софт-скилы: многие не потянули таргетинг именно из-за того, что не знают, как общаться с людьми.

Сколько можно заработать?

В этой сфере действительно можно зарабатывать деньги. На те же $1000 реально выйти уже месяца через три упорной работы. При этом не важно, где будете находиться вы или ваш клиент. Например, я работала, будучи на курорте, пока ребенок спал днем. Также вела страничку девушки, живущей в Англии. Благодаря интернету нам теперь все под силу. Работы море, так как бизнес развивается по всему миру.

Ольга, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, признается, что точка в ее взаимоотношениях с медициной не поставлена: слишком много усилий было положено на учебу, слишком ей нравится помогать людям. Но и диджитал-маркетинг захватил девушку так, что отказаться от него будет сложно.

— Конечно, в диджитал-маркетинге нет такой стабильности, как в больнице или поликлинике: мол, если ходишь на работу, в конце месяца получишь зарплату. Здесь все более зыбко. Но зато ты всегда постигаешь что-то новое: одна сфера тянет за собой другую, каждая проблема (как, например, блокировка) заставляет искать выходы. Это тоже очень интересно. Да один искусственный интеллект чего стоит! Его же тоже можно поставить себе на службу.

Некоторые люди говорят, что интернет-маркетинг доживает свой век. Но это не так. Он будет всегда: вся наша жизнь сейчас заключена в интернете и соцсетях. Да и «дрейфовать» можно из таргета в SMM, из SMM в продюсирование и обратно.

Это мир возможностей, которыми надо пользоваться. Главное — не лениться, быть хорошим специалистом и уметь общаться, — дает рецепт успеха Ольга.

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