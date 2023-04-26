Политолог: Бункерного диктатора ждет судьба Брежнева 26.04.2023, 12:04

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От Путина сегодня уже мало что зависит.

В российском обществе вполне нормально воспринимается идея о двойниках Путина. Мол, ничего такого в этом нет. И эта идея о малой значимости самого Путина как раз таки разрушительна для путинского режима. В некоторой степени это напоминает насмешки над Брежневым, когда у него была тяжелая форма инсульта, а также смех над его преемником Андроповым, который с трудом дышал и еле передвигал ноги.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин в интервью Евгению Киселеву.

«Ну как к такому режиму можно было всерьез относиться? Тогда Советский Союз переживал ментальное крушение. Путин еще до этого не дошел. Секрет его силы заключается в том, что пока люди ему еще верят. Здесь хорошо работает телевизионная пропаганда», – объяснил эксперт.

Затем Орешкин добавил, что Путину остался примерно год, после чего его постигнет участь Брежнева. Тем не менее, все может случиться и гораздо быстрее, так как судьба всей России сейчас в руках у генерала Залужного.

«В зависимости от того насколько эффективным будет контрнаступление, настолько быстрым будет разочарование в идеях, которые продвигает Владимир Путин. Ключ к будущему России в руках Украины. Путин доигрался. Никогда прежде Россия так сильно не зависела от решений, принимаемых в Киеве и Вашингтоне», – заявил Орешкин.

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