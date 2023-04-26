Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования 26.04.2023, 12:38

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Это уже четвертое уменьшение размера ставки рефинансирования за последнее время.

Национальный банк Беларуси 26 апреля объявил об очередном понижении ставки рефинансирования. С 2 мая 2023 года она составит 10% годовых, то есть понизится на пол процентных пункта. Такое решение правление Нацбанка приняло по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Соответственно, с 2 мая будет снижена также ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 11% , а также ставка по депозиту овернайт – с 9,5 до 9%.

Это уже четвертое уменьшение размера ставки рефинансирования за последнее время.

Решение о снижении ставки рефинансирования в Нацбанке пояснили продолжающимся замедлением инфляционных процессов.

«Как и ожидалось, из-за эффекта высокой базы прошлого года в марте 2023 года годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6% против 11,7% в предыдущем месяце. Трендовая инфляция снизилась до 6% после 8,9% месяцем ранее», — пояснил финансовый регулятор.

В Нацбанке спрогнозировали сохранение тенденции к замедлению годовой инфляции в ближайшие месяцы, но только «при условии отсутствия шоков». Только в этом случае, по мнению белорусских экспертов, сохранятся «низкие ежемесячные темпы прироста цен на потребительском рынке».

Следующие решения по понижению или повышению ставки рефинансирования Нацбанк пообещал принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции», а также после проведения оценки рисков «со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

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