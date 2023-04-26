Мистер Лгун 2 Александр Левченко

26.04.2023, 12:44

4,724

Сергей Лавров

Москва завралась.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, где Российская Федерация председательствует в течение апреля. В своём выступлении глава российской дипломатии обвинил западный мир и США в прошлых событиях в бывшей Югославии, Ливии и Ираке, а также якобы в неудобстве существования ООН для пропаганды политики отказа от многосторонности и демократии.

По словам Лаврова, «США проводят политику разрушения ООН, где хотят заменить международное право неким порядком, основанным на неких правилах». Глава российской дипломатии, похоже, решил, что лучшая защита — это нападение, и обвинил всех в том, что Российская Федерация напала на Украину как на страну-основательницу ООН и развязала самую большую войну в истории после Второй мировой. Главный виновник нарушения международного порядка возмущался тем, что его агрессивная политика против независимого и суверенного государства не находит поддержки в мире. Он назвал правительство в Киеве нацистским, при том, что российские оккупанты каждый день совершают военные преступления против мирного украинского населения. В его словаре украинский означает нацистский, а русское выглядит образцом вежливости и изысканного поведения. Всё как в 1940 году, когда СССР исключали из Лиги Наций.

Тогда посол СССР обвинил ряд стран в предвзятости и неискренности, а советские бомбардировки столицы Финляндии - как откровенную ложь. Когда его заставили признаться в том, что над Хельсинки пролетали советские бомбардировщики, он сказал, что они сбрасывали не бомбы, а мешки с хлебом. Лавров пробормотал что-то похожее. Интересно, что глава российской дипломатии не помнит простых цифр о том, что в борьбе с германским нацизмом украинцы из всех народов Советского Союза внесли наибольший вклад в победу над Третьим рейхом. Лавров всегда умалчивает о том, кто из его семьи воевал с гитлеровскими оккупантами. Таким образом, «борец с нацизмом» происходит из семьи, в которой нет героев войны, а только тыла. Кажется, что вся его подноготная жизнь тщательно охраняется.

Как «великий воин» Лавров пользуется всеми привилегиями высшего сословия. Российский миллиардер Дерипаска всегда к услугам его и членов семьи. А поскольку Лавров по отцу армянин, то нет ничего странного в том, что он контролирует крупнейшие золотые прииски в Нагорной Каробахе. И часто именно через Лаврова проходит российское военное участие в азербайджано-армянском конфликте с участием Москвы. Из министра иностранных дел Лавров превратился в отъявленного пропагандиста кремлёвской стаи. При этом демократическое правительство в Киеве он называет режимом, а сам представляет страну, где правит диктатура. Даже за незначительное противодействие органам государственной власти гражданин России может получить 20 лет лишения свободы. Скажем, известный оппозиционер Карамурза получил 25 лет тюрьмы за критику Кремля. При этом серийный убийца в РФ получает 15 лет, а серийный насильник 18 лет лишения свободы. Действительно, Россия — последняя страна, которая может кого-то судить о состоянии демократии.

В Нью-Йорке глава российской дипломатии подтвердил прозвище мистер Лгун. Есть, конечно, и мистер Большой Лгун, но тот остался в Кремле со своими двойниками. Москва, незаконно занявшая место СССР в Совете Безопасности ООН, сейчас даёт всем уроки демократии и советы, как вести себя в современном мире. Лавров считает, что украинский вопрос «невозможно рассматривать в отрыве от геополитического контекста», а Российская Федерация якобы устраняет угрозы своей безопасности, которые годами непосредственно создаются НАТО на границах России.

Как всегда, глава российской дипломатии забыл, где находятся границы РФ, так как российская армия уже больше 14 месяцев как вторглась на территорию Украины и убивает украинских мирных граждан. Лавров даже начал конфликтовать с Генсеком ООН Гутерришем, который обвинил Москву в неспровоцированной войне против Украины. Послы Великобритании и США дали принципиальную оценку российскому вторжению и предупредили, что мир никогда не признает попытку аннексии украинской территории, оккупированной российской армией. Как говорят про таких лжецов, как Лавров: за его отъявленную ложь ты ему в лицо плюешь, а он тебе говорит, что это Божья роса.

Конечно, в Москве есть лжецы покрупнее, чем российский министр иностранных дел. Кремль отверг заявления о том, что у российского президента Владимира Путина есть двойники для публичных выступлений. «Вы, наверное, слышали, что у Путина якобы работает много двойников, пока он сидит в бункере. Это очередная ложь», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков молодежи на образовательном мероприятии в Москве. Насколько честен пресс-секретарь главного лжеца в Кремле, свидетельствует о том, что Песков решил сделать своё заявление перед детьми. Политическое окружение Путина давно знает о двойниках, но ни перед ним, ни перед журналистами пресс-секретарь Кремля не осмеливался лгать о самом отъявленном лжеце. Вместо этого он сказал: «Посмотрите, какой у нас президент. Он был и остается мега активным. Те из нас, кто с ним работает, едва поспевают за ним».

Его слова последовали после неоднократных публикаций о том, что Путина на самом деле представляет кто-то, кто появляется вместо него на публике. Последние обвинения появились после того, как стало известно, что Путин якобы ездил в Украину, чтобы посетить украинские регионы, находящиеся под российской оккупацией. В то время Кремль отверг эти утверждения, заявив, что нет никаких доказательств того, что двойники появлялись на официальных встречах Путина.

Однако появились новые фотографии российского президента с загадочным шрамом на шее, что привело к предположению, что Путин борется с раком щитовидной железы. Фото, на которых виден шрам, сделаны на богослужении по случаю празднования православной Пасхи. На них изображен Путин с каменным лицом, держащий свечу, но также хорошо виден шрам на его шее спереди. В последние месяцы было много суждений о здоровье Путина — некоторые утверждали, что у него рак, может болезнь Паркинсона или и то, и другое, но Кремль неоднократно отрицал всё это. Однако сомнения снова появились после того, как российского президента засняли на мессе в храме Христа Спасителя, где он с трудом передвигался. Так что, Песков не уточнил российским детям, кто из двойников Путина здоров, но уж точно не оригинал.

Александр Левченко, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».