Врачи чаще людей других профессий верят в судьбу 2 26.04.2023, 13:23

Также они наиболее экстравертны.

Команда исследователей Мельбурнского университета в Австралии и Карлтонского университета в Канаде выяснила по результатам анализа двух обширных опросов, что врачи более экстравертны (получают энергию от взаимодействия с людьми), приветливы и добросовестны, но при этом они более невротичны и менее открыты (меньше говорят о личном), чем люди других профессий. Кроме того, врачи склонны верить в судьбу. Научная работа опубликована в журнале BMJ Open.

Всего в анализе приняли участие 25 358 австралийцев немедицинских профессий в возрасте от 20 до 85 лет и 19 351 австралийский доктор (5 844 докторов общей практики, 1 776 ориентированных на пациентов специалистов, и 3 245 технически ориентированных специалистов).

Авторы исследования решили изучить взаимосвязь профессии доктора и локуса контроля, который подразумевает, что человек самостоятельно создает свою жизнь, а не полагается на «волю судьбы». К удивлению ученых, врачи считали себя чаще остальных подверженными внешним силам, неподвластным их контролю.

Кроме того, авторы исследования выявили пять главных черт характера медицинских работников. Как оказалось, врачи по сравнению с людьми немедицинских профессий чаще всего обладали такими чертами характера, как приветливость и экстравертность, однако вместе с тем среди докторов преобладала невротичность. Что интересно, и лечащие врачи, и медсестры чаще демонстрировали приветливость, чем другие участники анализа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».