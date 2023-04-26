Россия в лапах 3 Telegram-канал «СерпомПо»

26.04.2023, 13:28

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Все понимают, что «король голый».

Уже второй разговор россиян из числа бизнес-элиты, попавший в сеть, радует адекватностью оценок устроенного великим геополитиком и его сотрудниками.

Первый раз говорили люди с голосами, похожими на Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова, теперь голоса похожи на Романа Троценко и Николая Матушевского. Но, якобы, это не они. Мы это допустим, для их спокойствия.

То, что сказано, думают в России 100% адекватных людей. И бизнес, в первую очередь. Все понимают, во что Путин втянул страну, и что на самом деле «король голый» и всегда им был – начиная с начала его правления. Его время закончилось.

Путин подставил всех. Всю страну. Все 140 с лишним миллионов. Вне зависимости от того, что говорят оболваненные телевизором люди в опросах социологам. Они, в отличие от разбирающихся в происходящем, не понимают, что случилось и куда все катится.

Все, как это видно и по разговору «Троценко» - «Матушевского» не видят выхода, ждут балета «Лебединое озеро» по телевизору (новый символ нашего времени), чтобы распахнуть затем окна, выпустив из страны затхлый воздух путинской поры, забыть навсегда это проклятое время. Строить новую жизнь.

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