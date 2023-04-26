«Нужно просто больше зарабатывать, а не меньше тратить» 3 26.04.2023, 13:31

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Белорусские айтишники – о том, на чем обычно экономят и зачем.

Citydog узнал у белорусов, которые работают в сфере IT, на чем они экономят (если вообще делают это) – и зачем.

Анастасия: «Не вижу смысла покупать карандаш или тушь от Yves Saint Laurent, если есть хорошие белорусские карандаши для глаз Relouis, например»

– В IT я работаю уже больше четырех лет на должности тестировщицы ПО. Моя зарплата составляет примерно 2500$. Сколько я трачу в месяц – это довольно сложный вопрос. Раньше я активно вела учет, старалась контролировать свои расходы, а потом в какой-то момент мне надоело это делать.

С момента переезда в Польшу мои траты изменились в меньшую сторону. Когда я жила в Беларуси, часто ходила к косметологу, на ноготочки, на разные уходовые процедуры, в тренажерный зал (отдельно оплачивала работу персонального тренера) и прочее – расходов было очень много. В новой стране я пока не хожу на все эти бьюти-процедуры: стараюсь закрывать их, приезжая в Беларусь раз в несколько месяцев. Плюс, наверное, здесь у меня чуть ниже уровень социальной активности, из-за чего меньше трачу на кафе.

Экономлю я на декоративной косметике – не вижу смысла покупать карандаш или тушь от Yves Saint Laurent, если есть хорошие белорусские карандаши для глаз Relouis, например, или тушь от Maybelline, которая прекрасно носится. Это такие расходники, которые надо часто менять.

Также экономлю на билетах, отелях. Мне кажется, это нормальная практика, ведь, если смотреть на курс, иногда на это космические цены. Поэтому стараюсь попадать на какие-нибудь скидки или искать жилье с адекватным соотношением цены и качества. Тем более отели – это для меня такая точка, которая нужна только для того, чтобы кинуть вещи и переночевать. Конечно, хочется спать в комфортных условиях, но на короткие поездки не вижу смысла брать дорогущие отели с огромными кроватями, джакузи и прочим.

Если есть возможность сэкономить на покупке какой-нибудь брендовой одежды, я тоже этим воспользуюсь. Вообще, когда планирую шопинг, я сначала еду в аутлет, смотрю интересующие меня бренды и выбираю из всего то, что нравится: если нахожу что-то подходящее – покупаю, если нет – иду по самим магазинам, где часто тоже бывают скидки.

Иногда взять паузу и подумать, действительно ли мне нужна эта вещь, хочу ли я ее купить, помогает избавиться от необдуманных покупок. А я в плохом настроении склонна ко всяким компульсивным штукам – и могу накупить много необдуманных вещей. Экономия позволяет мне немного остановиться и проконтролировать уровень своего потребления.

Плюс в какой-то момент я решила, что хотя бы 10% своего дохода мне надо откладывать, просто чтобы была подушка безопасности. Однажды, когда я увольнялась с работы, у меня оставалось всего 500$ в заначке – и это за три года работы, грубо говоря. Все деньги тогда тратила вчистую.

Так что теперь я стараюсь небольшую сумму переводить на свой другой счет на случай, если захочу уволиться и передохнуть или на случай крупной покупки. Также задумываюсь над инвестициями, но пока еще не решила, куда можно вложить деньги, – сейчас изучаю этот вопрос.

Даниил: «Покупаю что хочется, но хочется мне обычно не сильно много»

– Я работаю в IT с 2017 года на позиции senior full stack JavaScript engineer. Получается, уже более 5 лет опыта. Зарплата, скажем, в районе 3000–4000 в валюте по Нацбанку.

В месяц я трачу около 800$, если нет больших расходов а-ля техники или обучения. Вообще сложно сказать, что я на чем-то экономлю: покупаю то, что хочется, но хочется мне обычно не сильно много.

Наверное, в основном экономлю на одежде, потому что не люблю много вещей, которые живут один сезон. В основном мой гардероб – это любимые вещи, которых не очень много, но которые я могу носить до победного. Также могу экономить на каких-нибудь мелких бытовых вещах, если нет принципиальной разницы.

Зачем айтишнику экономить? Считаю, что делать это нужно в меру всегда. Но с учетом массового увольнения в нашей сфере, уменьшения количества вакансий и проектов иметь финансовую подушку для IT-специалиста как никогда актуально. Также имеет смысл экономить для покупки недвижимости, роскошных путешествий или машины.

Отложенные деньги я стараюсь пока держать при себе, потому что ситуация довольно динамичная – и хочется быть уверенным, что в случае потери работы или смены образа жизни будет «подушка», на которой можно продержаться. Раньше пользовался вкладами, но теперь нужно иметь всё при себе. Может, в будущем рассмотрю другие варианты для инвестиций.

Раньше откладывал на квартиру, но сейчас повременил с этим из-за нестабильного рынка. В перспективе думаю о недвижимости и машине, однако пока такой вопрос не стоит. Еще хочу продолжать вкладывать в образование, например в курсы. Так что пока просто сбережения на «черный день», без конкретной цели.

Наталья: «Сейчас снимаем хорошую виллу за 2000$, но можно было бы найти и дешевле»

– В IT я работаю 16 лет бизнес-аналитиком/продакт-менеджеркой. Сейчас мы с семьей живем на острове Маврикий и не экономим – не с чего. Я получаю 5000$ – и где-то 4000$ уходит на всякие ежемесячные оплаты: аренда жилья, платная школа, аренда машины.

Плюс мы строим квартиру в Минске – это можно считать нашим вкладом: конечно, неизвестно, сможем ли мы ее продать потом или воспользоваться, но надеемся на это. И еще вкладываю в свое образование – всякие курсы. Пока это действительно работает: у меня реально постоянно были прибавки.

Но если бы хотела и было бы нужно, то экономила бы на аренде дома. Сейчас снимаем хорошую виллу за 2000$, но можно найти и дешевле. Понятное дело, это будут так себе апарты.

Еще экономила бы на развлекухах тут: поездка на китов, спорт (одно занятие с тренером – около 100$), массаж и прочее. И на еде: иногда готовим сами, иногда питаемся в ресторанах. Времени что-то делать нет, поэтому и выходим куда-то. Но можно запариться и готовить каждый день.

Вообще я думаю, что нужно просто больше зарабатывать, а не меньше тратить. Помню, как мои коллеги уже в 25 лет экономили, чтобы построить свою квартиру, но при этом никуда не ездили путешествовать. Вот совсем. Для меня лично это дико. Раньше я много тратила на путешествия. Например, как-то раз на свои две очень хорошие зарплаты съездила в Норвегию. Вспоминаю об этом до сих пор – в хорошем смысле (смеется).

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