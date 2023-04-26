В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу 4 26.04.2023, 13:54

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На укомплектование воинских формирований хотят направить около 10 тысяч человек.

Сегодня началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу в соединения и воинские части Вооруженных сил, внутренних войск МВД, органов пограничной службы и госбезопасности, информирует Минобороны.

На укомплектование войск и воинских формирований страны в апреле-мае запланировали направить около 10 тыс. человек. Церемония принесения присяги пройдет 20 мая.

Отмечено, что мероприятия по призыву проводятся согласно законодательству и без каких-либо особых изменений. Как сообщалось ранее, увольнение в запас прошедших срочную военную службу проведут вовремя, в апреле-мае.

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