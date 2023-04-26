Стало известно, сколько белорусов проживает в Вильнюсе 6 26.04.2023, 14:07

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Наши соотечественники — самая большая группа иностранцев в литовской столице.

Белорусы составляют самую большую группу иностранцев, проживающих в Вильнюсе. С начала этого года в Литву переехало почти 300 граждан нашей страны, которые прибывали в соседнюю страну вслед за релокацией своей компании. Об этом представители литовских госструктур рассказали на II Белорусском бизнес-форуме в Вильнюсе.

В Вильнюсе официально проживает около 70 тысяч иностранцев (всего население литовской столицы составляет 600 тысяч человек). Это те люди, которые уже получили ВНЖ и задекларировали в этом городе свое место жительства, рассказала директор International House Vilnius Агне Камара.

Больше трети из этих иностранцев — белорусы, которых насчитывается больше 23 тысяч. Наши сограждане составляют самую большую иностранную группу, проживающую в Вильнюсе. Многие из них приехали после августа 2020 года, еще больше — после начала войны в Украине.

Директор Департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте рассказала, что в прошлом году в Литве проживали 4600 белорусских специалистов, которые переехали вслед за своими компаниями, которые релоцировались в соседнюю страну. В этом году таких белорусов прибыло в Литву почти 300.

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