В Кремле признали, что РФ не способна охранять собственную границу 10 26.04.2023, 14:16

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К охране хотят подключить местное население и дружинников.

Глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картополов заявил, что у России нет возможности охранять границы по всему периметру.

Об этом сообщает «Еспресо», со ссылкой на российские СМИ.

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась военными подразделениями пограничных войск. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ», - сказал Картаполов.

Он предложил привлечь к охране границы местное население и дружинников.

«Задействовать на добровольной основе местное население, по-моему, это вполне реально. Во многих странах это практикуется. Важно принять принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, которая касается ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем», - рассказал Каратполов.

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