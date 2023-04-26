«Очередной российский слив показал, что происходит в головах белорусского бизнеса» 26.04.2023, 14:53

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Анатолий Котов

Единственный шанс для предпринимателей — крах режима Лукашенко.

За последнее время в Сеть попадает второй разговор представителей российской элиты, где они нелестно отзываются о власти. Есть ли подобные разговоры среди белорусского бизнеса и чиновников?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим сотрудником администрации Лукашенко Анатолием Котовым, перешедший на сторону белорусского народа в 2020-ом году.

— Тут можно говорить о брожениях среди белорусского бизнеса. Белорусские чиновники в основном смирились с ситуацией и, скажем так, ожидают каждый день новых и неприятных «сюрпризов». Есть такое ощущение, которое я бы назвал «фатализмом».

Бизнес — другое дело. Очередной российский слив в некотором смысле отражает и то, что происходит в головах у белорусских бизнесменов. Здесь важно отметить, что в Беларуси есть несколько типов бизнеса. Если мы говорим о крупном, то это либо те, кому бизнес «дали поддержать», такие искусственно выращенные олигархи, либо те, кто создавал бизнес сам нуля, но в какой-то момент понял, что от сотрудничества с режимом не может отказаться, как бы не хотелось.

Конечно, те, кому бизнес «дали подержать», находятся в абсолютно зависимой ситуации. Максимум, что может им придти в голову: «Сегодня снова дали какое-то странное и практические невыполнимое поручение, но в конце концов деньги не сильно наши, будем исполнять».

Среди бизнесменов, которые создали сами все с нуля, идут вот такие разговоры, как у российской элиты. Конечно, чаще всего по соображениям безопасности, они ведутся где-нибудь за границей. В общем-то, российские бизнесмены тоже внутри страны не сильно между собой на подобные темы разговаривают.

Все прекрасно понимают, что бизнес-климат в стране не улучшается, а только ухудшается. Как определить момент, когда еще можно уехать, сохранив максимальное количество средства, — это самая сложная задача. Особенно для тех, чей бизнес связан с производством. Сейчас сложно продать активы внутри страны, не говоря уже о поиске внешних инвесторов.

В общем, сейчас все думают, в каком моменте зафиксировать убытки. Как аккуратнее и безопаснее для себя вывезти семью, выехать, оставляя для себя шанс вернуться в страну в некоем обозримом будущем.

— Получается, что бизнес в Беларуси находится в перманентном состоянии стресса?

— Бизнес более чувствительно реагирует на изменения в законодательстве, политике, риторике режима. Ведь за каждыми такими словами или действиями раздается звук кассового аппарата: «Ага, вот эта дичь нам будет стоить 10 миллионов, а очередной призыв что-то отремонтировать, скинуться, обойдется в миллион, а из-за вот этого потеряем два миллиона».

Они считают деньги в попытках определить наилучший момент, чтобы уехать с наименьшими потерями, что в такой компактной стране, как Беларуси, еще сложнее, чем в России.

— Что теряет Беларусь из-за массового оттока бизнеса из страны?

— Даже официальная статистика, очень кривая и своеобразная, говорит о том, что в первом квартале 2023-го года ВВП тянет вниз то, что ранее было локомотивом — IT-сфера. Сказываются негативные последствия того, что крупные компании, в том числе — серьезные белорусские бренды, стали релоцироваться. Соответственно, экспорт услуг ПВТ проседает. Ежемесячный отъезд из страны тысяч айтишников начал ощущаться уже на практике.

Новые же меры по «поддержке ПВТ» этот процесс вспять не обратят, а скорее наоборот — ускорят.

Сейчас видно, что уезжаю те IT-компании, которые начали планировать свой переезд в 2021-ом году. Например, крупный ЕРАМ вывозит офисы за рубеж от Литвы до Южной Америки. Процессы, начавшиеся два года назад, набирают обороты, они в текущей ситуации необратимы.

Год-полтора их старались не замечать, а сейчас все эти процессы заходят в финальную точку. С одной стороны — они расстраивают режим, а с другой — опровергают то, что IT-компаниям легко релоцироваться. Нет. Это очень серьезный бизнес-процесс. Если считать деньги, пытаться выйти с наименьшими потерями, то быстро это сделать нельзя.

Белорусам, у кого деньги вложены в производственные активы, им еще сложнее. Тем более, что существует такая политика и практика, которая не дает закрывать предприятия. Они должны работать, нужно обеспечивать занятость, платить какую-то зарплату сотрудникам. Хотя, это и не имеет смысла, но люди должны поддерживать видимость экономической деятельности. Перспектив в этом во всем нет.

Поэтому разговоры, подобные слитым, ведутся бизнесменами от среднего до крупного. Особенно среди тех, кто создавал бизнес с нуля, такие разговоры ведутся просто на постоянной основе. Это было и до 2020-го года. В моменты кризиса все обострялось.

С другой стороны, с 2020 года с каждым месяцем растет понимание того, что хороших перспектив выхода из ситуации в плане «мы переживем, оно все рассосется», их просто нет.

— Где же просвет в этом мраке?

— Все прекрасно понимаю, что просвет в этом мраке только один — кардинальные изменения в стране и крах режима Лукашенко. Другое дело, что нужно понимать, что все, особенно в бизнесе, достаточно серьезно разобщены. У каждого есть ощущение одиночества, которое рождает чувство беспомощности. Люди строят планы по спасению самого себя.

Отмечу еще, что особенно после начала войны условия для выезда бизнеса становятся все более сложными. Происхождения белорусского капитала вызывает все больше вопросов за рубежом.

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