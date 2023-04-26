В Украину из российского плена вернулось еще 44 человека 26.04.2023, 16:42

Из них шестеро — офицеры.

В среду, 26 апреля, из российского плена на родину в Украину вернулись несколько десятков военных. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, в ходе очередного обмена пленными прибыли 44 гражданина. Речь идет о 36 рядовых и сержантах, шести офицерах. Это – военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.

«Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонскую область, сражались с врагом на Востоке», - подчеркнул он.

Ермак отметил, что также удалось освободить двух гражданских.

Среди освобожденных - раненые, пережившие пытки в плену. Также есть двое мужчин, жены которых ранее были освобождены из плена.

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