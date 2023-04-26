В Украину из российского плена вернулось еще 44 человека
- 26.04.2023, 16:42
Из них шестеро — офицеры.
В среду, 26 апреля, из российского плена на родину в Украину вернулись несколько десятков военных. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, в ходе очередного обмена пленными прибыли 44 гражданина. Речь идет о 36 рядовых и сержантах, шести офицерах. Это – военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.
«Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонскую область, сражались с врагом на Востоке», - подчеркнул он.
Ермак отметил, что также удалось освободить двух гражданских.
Среди освобожденных - раненые, пережившие пытки в плену. Также есть двое мужчин, жены которых ранее были освобождены из плена.