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На рынке труда Беларуси установлен новый антирекорд

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  • 26.04.2023, 17:21
  • 7,008
На рынке труда Беларуси установлен новый антирекорд

Проблема растет на глазах.

В Беларуси продолжает нарастать нехватка кадров. На 26 апреля в целом по стране в дефиците было чуть больше 111 тысяч работников. Это следует даже из официальных данных общереспубликанского банка вакансий, пишет zerkalo.io. Таким высоким этот показатель еще не был. Для сравнения: ровно три месяца назад по всей стране не хватало 99,8 тыс. работников.

К примеру, в Минске сейчас требуется 28,2 тысячи работников, в Гомельской области — 13,3 тысячи, Минской области — чуть больше 17,3 тысячи.

По 63,6 тыс. вакансиям предлагают зарплаты до 800 рублей. При этом наниматели зачастую указывают в объявлении о поиске работников зарплату до выплаты налогов.

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