В Мостовском районе директор и фермер «раздували» телят 5 26.04.2023, 18:15

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«Навариться» удалось на 240 тысяч рублей.

Директор предприятия в Мостовском районе и фермер «наваривались» на закупке телят. Один завышал их вес, а другой в итоге покупал за большую сумму, чем следовало, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Милиция полагает, что директор сельскохозяйственной организации превысил служебные полномочия в декабре 2022 года. Он закупал молодняк крупного рогатого скота у фермера «по явно завышенной цене». Предприниматель при продаже «увеличивал в накладной вес животного, тем самым завышая его стоимость».

«Своими действиями директор организации причинил ущерб предприятию на сумму свыше 240 тысяч белорусских рублей», — рассказали в УВД.

«Раздувание» телят обнаружили при проверке по поручению районной прокуратуры. В итоге директор стал подозреваемым по статье «превышение власти или служебных полномочий повлекшие тяжкие последствия». В отношении фермера возбуждено дело о «хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в крупном размере».

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