Израиль покинул заседание ООН под председательством Лаврова 26.04.2023, 18:20

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На заседании Совбеза ООН обсуждался палестинский вопрос.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во вторник, 25 апреля, покинул заседание Совета Безопасности, на котором председательствовал глава МИД России Сергей Лавров. На заседании обсуждался палестинский вопрос, что совпало с Днем памяти, когда в Израиле поминают погибших военных и полицейских, передает DW.

По словам Эрдана, он неоднократно просил перенести дату заседания, но к нему не прислушались. «Я отказываюсь проводить этот священный день, слушая ложь и обвинения. Эта дискуссия не чтит павших. Израиль не будет в ней участвовать», - сказал дипломат. Он зачитал имена погибших в прошлом году, зажег поминальную свечу и покинул встречу.

Реакция Сергея Лаврова

Сергей Лавров отверг обвинение Эрдана в том, что заседание Совбеза носило антиизраильский характер. «Заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета Безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос — это самый застарелый вопрос, не решаемый совершенно никак и никем», - сказал российский дипломат.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН под председательством главы МИД России.

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