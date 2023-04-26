«Умела только рожать и кормить» 26.04.2023, 18:28

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Белоруска освоила новую профессию после семи лет декрета — и заработала на квартиры в Дубае.

По образованию Карина Кириллова — бакалавр богословия. И хотя религия занимает важную часть ее жизни, зарабатывает наша героиня совсем другим. В 25 она стала многодетной матерью, а чуть позже, устав от постоянного декрета, начала искать себя. Спонтанное увлечение таргетом переросло в заработок, а после — в собственную школу таргетированной рекламы. «Зеркало» поговорило с Кариной о карьере после семи лет декрета, неудачном бизнесе и спонтанно купленных квартирах в Дубае.

«И вот мне уже 25, я многодетная мать, в декрете шесть лет»

Карине 30 лет, у нее трое детей. Собеседница родилась в Бобруйске, училась в Институте теологии при БГУ. По специальности она бакалавр богословия. После университета работала у своего отца: у него в Бобруйске несколько магазинов часов. В этом магазине девушка трудилась с 14 лет. Говорит, всегда было интересно иметь свои личные деньги, чтобы сходить в кафе и погулять с подружками.

— Наверное, это дало хороший толчок, у меня классно получалось работать — с 14 лет я уже в продажах, так сказать. Там же, в магазине, я познакомилась с будущим мужем: мне тогда было 18, а ему 26, — вспоминает Карина. — Он с другом покупал для их общего друга часы. А через две недели он пишет мне во «ВКонтакте»: «Привет, ты мне понравилась. Выходи за меня замуж». Сначала я смотрела фотографии и пыталась вспомнить, кто это. Вспомнила. Сказала, мол, спасибо большое, но я откажусь.

Молодой человек оказался очень настойчивым, и его не отпугнула даже религиозность девушки (она прихожанка пятидесятнической церкви). Она как раз хотела отделаться от ухажера таким способом. Но отношения развивались стремительно. Через год Роман сделал предложение. И Карина согласилась. Ей тогда было 19.

— Потом я сразу же забеременела, и через девять месяцев после свадьбы родился первый ребенок. Через год и семь месяцев я забеременела вторым, а затем появилась третья дочь, — рассказывает девушка. — И вот мне уже 25, я многодетная мать, безвылазно просидевшая в декрете шесть лет.

У мужа Карины в Беларуси был свой бизнес — рейсовые маршрутки из Минска в Несвиж и в Бобруйск. Работа шла хорошо: за пять лет у компании уже было 10 машин и 30 водителей. При этом собеседница вспоминает: все свободные деньги муж всегда вкладывал в дело, и семья «жила как все».

— Я выпала из жизни на это время, занималась только семьей и детьми. Возможно, этот период был нужен для того, чтобы дать детям все, что им нужно. В декрете мне в целом было комфортно, я не знала, что можно по-другому, — рассказывает Карина. — Телевизор не смотрю, инстаграма у меня не было, я жила в своем мире. Единственное, мне было сложно, что у меня нет своих личных денег, а чтобы подарить подарок Роме, нужно попросить у него же деньги. Это было очень странно (смеется). Да и я не могла много чего хотеть, потому что не приносила никакого вклада в семью, не могла от мужа требовать те же поездки на море. Было такое ощущение, что я занимаюсь только детьми и больше ничем не интересуюсь и уже не интересна людям. Даже когда шла по улице, ловила ощущение, что люди смотрят сквозь меня. В какой-то момент это загнало меня в депрессию.

«На свои первые деньги я купила краску, которой покрасила обои»

К третьему декрету, вспоминает Карина, она совершенно устала. Ее всегда ставил в ступор вопрос людей: «А что ты умеешь делать? В чем твои таланты?»

— А я понимаю, что умею только рожать, кормить грудью и варить супы, — смеется собеседница. — То есть настолько увлеклась бытом, что вообще потерялась в нем. Мы семь лет не ездили на отдых, а с каждым годом это становилось все дороже, потому что добавлялся еще один ребенок. И вот я решила, что или сейчас, или никогда.

Так семья слетала на отдых, а вернувшись, Карина довольно спонтанно решила открыть турагентство.

— Максимально тупая идея, но почему-то нам она показалась романтичной, — комментирует она.

Супруги взяли отложенные деньги и сделали все на широкую ногу: в агентстве было пять менеджеров, бухгалтер, юрист, наемный директор и даже своя фирменная мебель. Вырвавшись из дома, Карина стала приходить в офис каждый день. А за детьми смотрели няни и бабушки, приезжавшие из Бобруйска. Так продолжалось около полугода. А потом она выгорела: уставала на работе, практически не уделяла внимания семье — и решила, что нужно что-то менять.

Идеальное будущее для Карины выглядело как работа из дома: быть рядом с детьми и все же зарабатывать. Решившись, она пошла к мужу и сказала, что больше не хочет заниматься турагентством. А тот, на удивление, безоговорочно ее поддержал, несмотря на то, что вложил в компанию около 12 000 долларов. Турагентство продали, а собеседница стала искать, чем бы хотела заниматься:

— А я в тот момент пробовала настраивать рекламу, и в принципе получалось успешно. Поэтому подумала: а может быть, я могла бы делать это кому-то? Засела дома с детьми, как и хотела, настроила себе рекламу — и мне сразу же пришла заявка. За первый заказ заплатили 200 долларов. Я была в шоке, что все получилось так легко и быстро, до этого даже не задумывалась, что это реальная профессия, на которой люди зарабатывают. До сих пор помню, на что потратила свои первые деньги. Я купила на них краску, которой покрасила обои в квартире, потому что они были ужасными и было очень сложно вести инстаграм и снимать сториз.

Первое время, вспоминает девушка, было сложно. Во-первых, нужно было много учиться: когда стали приходить клиенты с совершенно разными запросами, Карина поняла, что не хватает знаний. Собеседница покупала много курсов и продолжает учиться и сейчас. А во-вторых, ее не поддержали родители. Вдобавок им не нравилось, что Карина ведет блог, так как семью много кто знает в Бобруйске.

— К тому же я много времени проводила в телефоне и компьютере, и Рома тоже временами делал замечания: «Скоро дети забудут, как ты выглядишь», — перечисляет она. — Но потом был второй клиент, третий, пятый, десятый. И когда появились реальные результаты, когда я купила тур на море, подарила телефон мужу и приодела детей, все выдохнули. А сейчас родители — мои главные фанаты. Мой папа отвечает на каждую сториз: «Карина, ты молодец, умничка, продолжай».

Потом девушка стала вести консультации, активно развивать свой Instagram. Клиентов становилось все больше, и уже в 2019 году она брала несколько человек в месяц на индивидуальное обучение. К началу 2020 года группа выросла до 30 человек.

— Я была в шоке, что такой огромный спрос. До этого у меня были клиенты по 200−250 долларов плюс консультации, и в месяц выходило около 3000 долларов. А на том наборе я заработала 7750 долларов, была на седьмом небе от счастья. Мне казалось, что все должны знать, какая я молодец. Но я не могла говорить об этих суммах, казалось, что никто мне не поверит, — делится Карина. — Потом были гораздо большие заработки, особенно когда я запустила свою школу таргетированной рекламы. Но вот самую большую радость я ощутила в свой первый поток обучения. Потому что именно тогда ты с нуля становишься кем-то.

«Благодарю Бога, что не знаю, что такое настоящая адаптация»

Сейчас Карина с семьей живет во Вроцлаве. Туда они переехали в августе 2021 года. Причиной стал 2020 год: после всего произошедшего пара поняла, что жить в таких условиях — не вариант для их семьи.

— Мы хотим дать своим детям лучшую жизнь. Да и себе тоже, мы еще молодые. Чтобы полностью подготовиться к переезду и закрыть вопросы в Беларуси, нам понадобился год. И вот уже скоро два года, как мы здесь, — рассказывает девушка. — Когда я только приехала, мне написала одна девушка: «Карина, здравствуйте! Я увидела, что вы тоже во Вроцлаве. У меня депрессия, и мне кажется, что если бы вы со мной встретились, стало бы легче». Это было странно: я только приехала, кто она такая. Согласилась, но предложила взять еще третьего человека. Спросила у себя в инстаграме, кто хотел бы сходить на чашечку кофе. А мне написало 60 человек!

В итоге посиделки с кофе превратились в массовую встречу, а участники заняли весь двор в кафе. Тогда Карина решила, что такое большое количество людей нужно чем-то занять: приглашать спикеров, проводить мастер-классы. В итоге за полтора года на таких встречах побывали почти 2000 женщин.

— Мы встречаемся заранее и готовим стол, чай-кофе, угощение. Приглашаем разных экспертов, от медицины до недвижимости. Много говорим про психологию, про обиды, про гордость, про воспитание детей, про саморазвитие. А церковь предоставляет нам бесплатно офисное помещение для встреч, — рассказывает собеседница. — В среднем на встречах бывает от 50 до 70 человек, и многие из них потом приходят в церковь, потому что чувствуют себя одинокими в эмиграции. Это очень крутая возможность обменяться контактами, найти себе клиентов, друзей, партнеров, вылезти из депрессии. Плюс возможность прийти в церковь: службы на русском с переводом на польский.

Сам переезд Карине и ее семье дался не очень сложно, за плечами уже был такой же опыт, когда пара перебралась в Минск. Поэтому в целом было понятно, чего ждать. Хотя, конечно, переезд в новую страну оказался сложнее.

— Нужно учить язык: тебя принимают, а значит, надо проявить уважение и разговаривать на их языке, не объясняться на русском. Дети ходят в польские садики, польские школы, — описывает собеседница. — Но когда мы только решили уезжать, я не сильно думала о будущем, просто знала: все будет хорошо. И сейчас благодарю Бога, что не знаю, что такое настоящая адаптация. Я переехала, имея уже хороший доход, моя работа всегда была со мной, все мои главные увлечения и семья остались тоже. Я тревожилась только за детей, потому что они переживали. Старшая дочка плакала: «Зачем мы едем? Здесь мои бабушки, здесь мои друзья». Уже в Польше дочка сказала: «Мама, почему мы здесь не родились?» (смеется). Сейчас дети говорят по-польски, нашли себе друзей.

Переезд из Беларуси Карина сравнивает с событием, которое разделило жизнь на «до» и «после». Несмотря на то, что прижиться оказалось не так уж и сложно, не отпускает чувство, что на новом месте никогда не станешь своей.

— Ты гость, приезжий, понаехавший, и тебе приходится находить внутренние опоры, чтобы обозначить свою позицию в пространстве. Кого-то эти трудности ломают, а кто-то из-за них растет, — считает она. — За это время наша семья стала крепче, с мужем и детьми я теперь провожу больше времени. Я считаю, что переезд — для сильных людей, это очень полезно вообще для становления личности в новых условиях.

«Нужно брать себя в руки, переставать ныть и делать»

Доход у Карины плавающий: в каком-то месяце может быть больше, в каком-то меньше. Актуальную сумму девушка не называет: «Пускай это останется тайной».

— Все мы стремимся к хорошему уровню, и никто не берет только один проект, а пять, семь. Если какой-то уходит, ты находишь другого. У меня даже во время курсов ученики берут по несколько проектов на 200−400 долларов, — приводит пример она. — В прошлом году мы с мужем решили, что можем или потратить сейчас деньги, которые мы зарабатываем, а можем зарабатывать себе на пенсию. Поэтому остановились на инвестициях. Роман долго изучал этот рынок и решил, что это будет недвижимость в Дубае. А мы там никогда не были. Прилетели, нашли риелтора и прямо во время путешествия купили первую квартиру. Все быстро произошло, мы даже не очень понимали, что сделали.

Разбираться в платежах супруги стали, вернувшись назад в Польшу. Посмотрели, что это рассрочка на два года, поняли: для них все это реально. Через два месяца, в октябре прошлого года, решили купить там же еще одну квартиру. Первая еще строится, а вот вторая будет готова в мае этого года.

— Купить там квартиру было очень просто. Никто не спрашивает: «Как вы заработали эти деньги, откуда вы их взяли, где вы работаете?» Никаких кредитных историй. Нравится — берешь. Платишь первый взнос, и все, — описывает Карина. — А если вдруг ты в какой-то момент поймешь, что уже не можешь платить, можно продать свою часть кредита. То есть тебе вернут только то, что ты оплатил, а дальше деньги будет вносить другой человек. Эти квартиры для нас — инвестиционное жилье, в котором будут жить люди и оплачивать аренду. Покупать жилье для себя смысла немного: приехали на лето, пожили, а что с ней дальше? Если мы захотим в Дубай, то снимем любую другую квартиру или отель.

График у Карины зависит от периода: когда идет набор на курсы, она может просыпаться в 5−6 утра, а заканчивать работу в 10 вечера. Но между делами она успевает даже отвозить детей на кружки.

— Мои друзья постоянно говорят, что я трудяга. Но я люблю свою работу. Дни у меня устроены вообще по-разному: когда идет набор учеников, нужно активно писать программу занятий, быть в блоге, — объясняет белоруска. — А когда-то можно дать себе отдохнуть и поработать до обеда. К тому же я по воскресеньям не работаю, мы проводим время с семьей, идем в церковь, встречаемся с друзьями. В обычные дни я стараюсь переделать все до того момента, как дети придут из школы, чтобы вечер быть дома. Не всегда это получается, но стараюсь.

На вопрос, откуда силы на все это, Карина отвечает просто: «Если ты делаешь то, что любишь, и не насилуешь себя, то у тебя всегда будут силы делать что-то прекрасное».

— Но, наверное, это еще характер и сила воли. Есть люди, которым нужно много отдыхать, прокрастинировать, днем полежать. Я не такой человек, у меня высокая работоспособность. Но я думаю, что, если бы это было то, что мне не нравится, я была бы менее продуктивной, — отмечает она. — Устаю, конечно, иногда тоже хочу полежать. Но говорю себе: «Карина, собралась, поприседала, попрыгала на скакалке». Делаю это 15 минут, а потом готова горы переворачивать. Поэтому нужно брать себя в руки, переставать ныть и делать. И семья относится с пониманием: объясняю, что мне сейчас нужно поработать, такой период. У меня очень хороший муж, который в такой ситуации может забрать всех детей, увезти в парк. А когда ему нужны моменты для уединения, я даю поработать.

А вот довольна ли она своей жизнью, Карина точно не знает. С одной стороны да, а с другой — все равно хочется быть еще лучше и получать больше.

— Наверное, странно стать полностью всем довольным и быть успешным. Тебе всегда будет мало, всегда будет хотеться лучших результатов. И если вы хотите поменять свою жизнь, рискнуть, переехать, завести собаку, выйти замуж, больше зарабатывать, есть только одно слово: «Делайте». Ничего не бойтесь. Пока вы живы, нет ничего невозможного. У нас нет запасной жизни, это не черновик, — резюмирует она.

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