Больше 1500 человек смогут поступить в белорусские вузы без экзаменов в этом году 26.04.2023, 18:35

Кого освободят от экзаменов.

В этом году выросло число абитуриентов, которые получили право поступать в белорусские вузы без экзаменов. Такая возможность есть у более чем полутора тысяч человек, рассказал вице-премьер Игорь Петришенко перед заседанием госкомиссии по контролю за ходом вступительной кампании, передает sb.by.

Без экзаменов попадут в университеты победители олимпиад, которые завершились в феврале — марте. На республиканском этапе олимпиад по 18 предметам среди 1505 участников победителями стали 681 человек — все они получили право на зачисление в вузы на специальности соответствующего профиля без испытаний.

Есть такая возможность и у ребят, получивших дипломы на областном этапе предметных олимпиад, но их возьмут без экзаменов в вузы только на востребованные экономикой специальности по списку Минобразования (например, педагогические).

Кроме того, в этом году впервые собственные олимпиады проводили университеты. Они прошли в 18 региональных вузах по 20 предметам, рассказал Петришенко. В них приняли участие 2587 человек, и 820 победителей смогут попасть в соответствующие университеты без экзаменов. Их зачисление будет проводиться по 16 июня — в те же сроки, что и абитуриентов по договорам целевой подготовки.

— С 2024 года победители областного этапа республиканской олимпиады смогут поступить без экзаменов в региональные вузы на специальности, по которым предмет олимпиады является одним из профильных, — сообщил Игорь Петришенко.

Всего в вузы планируется принять более 52 тысяч абитуриентов, сообщали ранее в Министерстве образования. Из них 28,4 тыс. смогут попасть на бюджетные места, 23,8 тыс. — на платные.

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