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Сколько российских сил находится в Украине

  • 26.04.2023, 18:37
Сколько российских сил находится в Украине

Названо количество.

Военные Российской Федерации используют более 360 тысяч человек в войне против Украины.

Об этом сообщает Military Media Center.

По данным MMC, враг направляет усилия по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержание под контролем временно оккупированных территорий.

Фиксируется, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк. По последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила в 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований.

В общем, по состоянию на сегодня, 26 апреля, против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения.

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