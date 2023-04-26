Последняя война Путина 4 26.04.2023, 18:52

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Как правитель РФ за год уничтожил армию, которую строил более 20 лет.

Вводя войска в Украину, российское военное руководство нарушило все правила своей доктрины, описывающие, как нужно начинать войну. Это еще одно свидетельство того, что Владимир Путин не ожидал сопротивления вторжению, и причина разгрома российской армии. Катастрофические потери в живой силе и технике означают, что России понадобится не менее десятилетия для восстановление армии до довоенного уровня – и это при условии отсутствия каких-либо ограничений на доступ к иностранным компонентам и технологиям, считает Марк Галеотти, который изучает российские вооруженные силы с конца 1980-х гг.

Поэтому, несмотря на опасения в странах Восточной Европы, Россия физически будет неспособна начать военные действия где-либо еще, полагает Галеотти, автор книги «Нам надо поговорить о Путине» и недавно вышедшей «Войны Путина: от Чечни до Украины».

Против доктрины

Начиная со своей первой военной кампании (второй чеченской войны), Путин, видя вскрывавшиеся в ходе боевых действий недостатки, улучшал вооруженные силы. Реформы, как в сфере вооружений, так и организации армии, проводились и после войны с Грузией, и после аннексии Крыма и боевых действий на востоке Украины в 2014-15 гг., сказал в интервью Business Insider Галеотти, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований и почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований при Университетском колледже Лондона.

«Фактически, он 22 года выстраивал военную структуру и затем [в результате вторжения в Украину] просто уничтожил ее», – считает эксперт.

Война в стране с 40-миллионным населением – это «очень серьезный конфликт, как минимум, региональная война». И, в соответствии с российской военной доктриной, ей должна предшествовать долгая подготовка, объясняет Галеотти: необходимо составить тщательно структурированный план, простроить четкую командную вертикаль, собрать все, что необходимо, – от солдат до техники и боеприпасов. На подготовку такой кампании уйдут долгие месяцы, а начаться она должна с масштабного ракетно-артиллерийского обстрела, чтобы еще до вступления войск на территорию противника подавить там основные очаги сопротивления. У кампании должна быть четкая структура командования, единое видение того, как выиграть войну.

Ничего этого не было – ни единого командования, ни долгосрочного планирования, ни необходимого снабжения, резюмирует Галеотти. Российские части вторглись в Украину с трех сторон, и западные спецслужбы до осени 2022 г. не могли понять, кто руководит украинской операцией и есть ли у нее единый командующий в принципе. Украинские спецслужбы, хотя США предупредили их о готовящемся вторжении, не могли полностью поверить, что такая неподготовленная армия начнет войну. В середине февраля 2022 г. украинские разведчики наблюдали на территории России колонны застрявших танков и бронемашин, солдат, менявших топливо и другие припасы на алкоголь, своего рода потемкинскую деревню – десятки танков под охраной небольшого отряда, но без механиков и самих танкистов, писала The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники.

«Никакой реальной концепции того, что это будет за война, не было, потому что Путин не думал, что это действительно будет война, – говорит Галеотти. – Похоже, он искренне верил, что народ не будет защищать Украину, это недогосударство, и она распадется от первого же толчка».

Подорванная мощь

Этого не случилось, и потери России в Украине оказались катастрофическими. Как следует из документов Пентагона, оказавшихся в открытом доступе, Россия к началу марта могла потерять от 189 500 до 223 000 человек, включая 43 000 погибших в ходе военных действий. Это больше численности всей группировки, подготовленной для вторжения. Более того, российская армия лишилась элитных частей – потери в некоторых отдельных бригадах спецназа составили 90-95%.

Потери военной техники составили 10 038 единиц, в том числе более 1900 танков, 830 бронетранспортеров и почти 2300 БМП, по данным Oryx, который учитывает документально подтвержденные случаи.

Несмотря на это, сторонники Украины в Европе – страны Балтии, восточноевропейские государства, вступившая в НАТО Финляндия – опасаются, что Путин и его режим могут распространить военные действия и на них. Премьер-министры Польши, Чехии и Словакии написали в понедельник в журнале Foreign Affairs:

Необходимо всерьез отнестись к нашему предупреждению: если Россия победит и Украина падет, следующей может стать Центральная Европа. Победа над Россией сейчас, в Украине пошлет четкий сигнал, что замороженным конфликтам и бесконечным войнам нет места в нашем регионе.

Галеотти же считает, что военная мощь России радикально подорвана, Путин в значительной степени «уничтожил российские военные структуры».

«Даже если война закончится завтра, по моему мнению, потребуется десятилетие, чтобы восстановить российские вооруженные силы до уровня, на котором они находились в январе прошлого года. И этом с учетом того, что Россия сможет потратить столько денег, сколько для этого необходимо, и у нее будет доступ к компьютерным чипам и всему, что еще нужно, – а это, честно говоря, крайне сомнительно», – говорит Галеотти.

За 14 месяцев войны Путин и российское военное командование фактически ничему не научились, считает эксперт. Президент даже не понял того, что понял Сталин в начале Великой отечественной войны, указывает он: после катастрофических поражений Красной Армии Сталин осознал, что ему нужно отойти в сторону и позволить генералам противостоять немецкому натиску.

Путин же продолжает ими руководить, вплоть до того, что были случаи, когда он отдавал приказы командирам на передовой, – как минимум в мае и сентябре 2022 г., сообщали западные газеты со ссылкой на данные американской разведки и перехваты переговоров российских офицеров.

«Проблема в том, что у генералов нет власти делать то, что они, возможно, считают необходимым сделать», – говорит Галеотти. Классический пример, по его словам, – замена в январе 2023 г. командующего украинской группировкой. Вместо Сергея Суровикина, назначенного на эту должность всего тремя месяцами ранее, им стал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин правильно понял, что после отступления из Херсона необходимо укреплять оборону с целью отразить украинское наступление, но Путин его сменил, «потому что тот был недостаточно агрессивным», говорит Галеотти.

Москва поменяла «самого компетентного командующего [Суровикина] на некомпетентного», говорила в январе Дара Массикот, старший исследователь Rand Corporation. Если Суровикин не допустил стратегических промахов, то Герасимов и официально назначивший его министр обороны Сергей Шойгу ответственны за провальную подготовку и проведение военной операции, указывала она.

Учитывая все это, Галеотти считает, что операция в Украине – «последняя война Путина», даже если не учитывать вероятность потери им власти в результате нее:

«Думаю, у него не будет военных возможностей для новых операций, за исключением самых ограниченных».

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