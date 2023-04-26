Зеленский прокомментировал разговор с Си Цзиньпином 3 26.04.2023, 18:56

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Владимир Зеленский

Стороны обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений.

Днем 26 апреля впервые с начала войны у президента Украины Владимира Зеленского состоялся разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Телефонная беседа, длившаяся почти час, была инициативой украинской стороны, заявили в МИД Китая. Вечером Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры.

«Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины.

Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы — на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года.

Также во время разговора обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства. До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях», — рассказал президент Украины.

В МИД Китая после разговора сообщили, что направят спецпредставителя правительства по евразийским делам в Украину и «другие страны» для «углубленного общения» с целью урегулирования «украинского кризиса», и пообещали не использовать этот «кризис» в корыстных интересах и развивать отношения с Киевом.

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