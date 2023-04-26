Под Дрогичином мужчина напал с лопатой на заправку 2 26.04.2023, 18:58

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Но от уголовной ответственности его освободили.

В Дрогичинском районе водитель грузовика взял лопату и разбил дверь заправки. Его обвинили в хулиганстве, но освободили от уголовной ответственности, поскольку в тот момент он был невменяем. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Банке судебных решений.

Нападение на заправку «Лукойл-Белоруссия» у трассы М10 произошло ночью 5 ноября прошлого года около двух часов ночи. Магазин при АЗС был закрыт, работало только окошко. Оператор АЗС рассказал, что к окошку подошел неизвестный и спросил, почему здание закрыто. Узнав причину, мужчина сказал, что разберется с этим, начал доставать из своего рюкзака вещи, часть из которых выбрасывал в мусорное ведро, разговаривая сам с собой. Затем он потребовал у оператора продать ему бутылку коньяка. Тот ответил отказом, поскольку продажа алкоголя до семи утра запрещена.

Он вернулся к заправке, когда к ней подъехал парень, чтобы купить пачку сигарет. К его машине мужчина подошел уже с лопатой, которая до этого висела на пожарном щите. Он сказал молодому человеку: «Ложи руку», и спросил, кому будет лучше без кисти — собеседнику или работнику АЗС. Затем разбил лопатой дверь заправки.

Сотрудник заправки нажал тревожную кнопку. Когда милиция приехала на вызов, мужчина вышел к силовикам с поднятыми руками. В мусорном ведре нашли его документы.

Работодатель водителя грузовика рассказал, что тот устроился к нему за пару дней до происшествия. И в тот день должен был ехать из Гомеля в Березу. Вечером начал как-то странно отвечать по телефону, а потом перестал брать трубку. Начальник забеспокоился о подчиненном и поехал на заправку, где увидел водителя уже в сопровождении милиции.

Суд Дрогичинского района 5 апреля этого года признал водителя грузовика «лицом, совершившим в состоянии невменяемости общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса».

Поскольку водитель на момент происшествия страдал острым шизофреноподобным психотическим расстройством, которое лишало его возможности осознавать фактический характер своих действий, его освободили от уголовной ответственности.

Мужчине назначили «принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи». Постановлено также «лопату оставить по принадлежности ИООО “Лукойл-Белоруссия”». Ущерб заправке был оценен в 149 рублей.

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